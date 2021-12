The Valuable 500 annonce des nominations au conseil et définit des plans ambitieux pour sa croissance future

- Judy Heumann, militante de premier plan des droits des personnes handicapées, rejoint des personnalités comme Paul Polman au sein du nouveau comité consultatif de The Valuable 500

- L'annonce du nouveau conseil s'accompagne de recrutements importants au sein de l'entreprise

LONDRES, 1er décembre 2021 /PRNewswire/ -- The Valuable 500 , a annoncé aujourd'hui la nomination de douze nouveaux membres à son conseil consultatif et le renforcement de son équipe de direction. Les membres du conseil représentent à la fois des chefs d'entreprise et des militants de la cause des personnes en situation de handicap et apportent une riche expérience pour aider à faire avancer la phase deux de la campagne de The Valuable 500, au cours de laquelle 500 grandes organisations travailleront ensemble en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les le monde des affaires. En tant que la voix mondiale des personnes en situation de handicap dans le monde des affaires, The Valuable 500 souhaite que ce conseil consultatif soit le premier du genre, tant par sa structure que par son envergure.

The Valuable 500 travaille maintenant avec ses leaders emblématiques du collectif, notamment Allianz, Apple, BBC, Deloitte, EY, Google, Mahindra Ltd, LSEG, Omnicom, P&G, Salesforce, Sony, Sky et Verizon, qui cofinanceront, co-créeront et co-testeront des programmes et solutions pertinents, en s'appuyant sur leur expérience du secteur pour faire progresser l'ensemble de la communauté.

Les membres du conseil consultatif sont :

· Paul Polman, président de Valuable 500, cofondateur d'IMAGINE.

· Rosaleen Blair CBE, fondatrice d'AMS.

· Jeff Dodds, directeur d'exploitation de Virgin Media O2.

· Katherine Garrett-Cox CBE, directrice générale de GIB Asset Management.

· Rama Gheerawo, directeur de Helen Hamlyn Centre for Design.

· Ichiro Kabasawa, directeur exécutif de la Nippon Foundation.

· Judy Heumann, leader de renommée internationale dans la communauté des des personnes en situation de handicap et militante de longue date des droits civils des personnes défavorisées.

· Renee Manfredi, consultante de Special Olympics International.

· Neil Milliken, vice-président, Responsable mondial de l'accessibilité et de l'inclusion numérique chez Atos.

· Natasha Muller, investisseuse d'impact de prochaine génération, philanthrope et militante de la santé mentale.

· Eddie Ndopu, humanitaire, praticien renommé de la justice en faveur des personnes handicapées et défenseur du Secrétaire général des Nations unies.

· Greg Nugent, créateur de HTYT Films, précédemment directeur du marketing de Londres 2012.

· Saadia Zahidi, directrice générale du Centre pour la nouvelle économie et la société, Forum économique mondial, Suisse.

« La nomination de nouveaux membres à notre conseil d'administration représente une étape importante pour The Valuable 500. Chaque membre apportera un point de vue unique et différent. Leur expérience et leur compréhension de The Valuable 500 nous aideront à atteindre nos objectifs de la phase 2. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre eux », a déclaré Caroline Casey, fondatrice de The Valuable 500.

« L'objectif ambitieux des campagnes, qui vise à transformer fondamentalement le système mondial des affaires et à lutter pour une société égalitaire et inclusive, continue de faire son chemin et je suis très fier des progrès que nous avons accomplis à ce jour », a déclaré Paul Polman, président de The Valuable 500.

Outre la nomination du conseil consultatif, The Valuable 500 annonce également la nomination de plusieurs nouveaux membres au sein de son équipe de direction, qui est placée sous la direction de Jo Pritchard, PDG de The Valuable 500 : Rhiannon Parker, directrice de l'innovation ; Betsy Beaumon, directrice des produits ; Crosby Cromwell, directeur des partenariats et Chloe Matharu, directrice du marketing.

SOURCE Valuable 500