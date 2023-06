THE WORLD'S 50 BEST RESTAURANTS AWARDS ANUNCIA CHAMPIONS OF CHANGE DE 2023

LONDRES, 1 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A 50 Best, organização por trás do The World's 50 Best Restaurants anunciou hoje seus Champions of Change 2023 - heróis da hospitalidade que estão impulsionando mudanças significativas em suas comunidades e criando modelos para melhorar o setor de alimentos e bebidas.

A vencedora do Champions of Change Nora Fitzgerald Belahcen administra o Amal em Marrakech, no Marrocos, uma empresa social que ajuda a capacitar mulheres desfavorecidas. Ela abriu o primeiro Centro Amal em 2013 para treinar mulheres árabes que enfrentam dificuldades – muitas vezes mães solteiras rejeitadas pela sociedade – nas artes culinárias e habilidades associadas. Atualmente, o centro opera um restaurante próspero e um negócio de bufê, com uma equipe composta por uma mistura de treinadores e alunas, e 30 pessoas se formam a cada oito meses. O projeto mais recente da organização Amal é o Sign Language Café em Marrakech, que possui uma equipe formada por mulheres surdas e serve como um protótipo para empresas geridas por surdos.

Fitzgerald Belahcen disse: "Estou emocionada por ganhar este prêmio em nome de todas as mulheres com quem trabalhei e para quem a gastronomia tem sido um caminho de mudança de vida. Há muito tempo acredito no poder da comida de nutrir e curar, de nos unir e de mudar vidas."

O segundo prêmio Champions of Change de 2023 foi concedido à dupla de Los Angeles Othón Nolasco e Damián Diaz, que juntos criaram o projeto sem fins lucrativos de segurança alimentar No Us Without You LA, durante a pandemia. O projeto oferece apoio contínuo na forma de assistência alimentar e serviços de aconselhamento às famílias de imigrantes sem documentos que trabalham no setor, que não são legalmente reconhecidos como cidadãos norte-americanos e, portanto, não podem se beneficiar da assistência do governo.

Nolasco e Diaz disseram: "Os trabalhadores domésticos sem documentos são o coração e a alma do setor de restaurantes e bares, mas muitas vezes são tratados como dispensáveis. O No Us Without You LA oferece pacotes de assistência alimentar como forma de mostrar que eles não foram esquecidos. Temos orgulho de alimentar aqueles que nos alimentam há anos."

A 50 Best fará uma doação financeira para as causas dos vencedores, o que permitirá que os premiados continuem desenvolvendo suas iniciativas. A premiação Champions of Change está entre vários prêmios especiais que foram anunciados como parte das preliminares da programação do evento The World's 50 Best Restaurants 2023, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna, que culminará em uma cerimônia de premiação em Valência, na Espanha, em 20 de junho.

FONTE 50 Best

