theLotter.com informa um crescimento de 200% nas loterias online em dezembro

A theLotter expande as operações em vários países

LONDRES, 6 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- theLotter.com, que permite o acesso online a loterias de todo o mundo desde 2002, reportou um grande crescimento durante as festas de fim de ano e ao longo de 2020, quando muitas empresas tradicionais estavam sofrendo uma crise sem precedentes. Como confinamentos ficaram comuns, a empresa relata um grande aumento no tráfego da Europa, Américas e também dos mercados asiáticos. Houve uma grande alta quando, nas últimas semanas, os jackpots da loteria dos EUA ultrapassaram a marca de US$ 400 milhões. Os clientes tentaram cada vez mais encontrar alternativas online para suas lojas lotéricas locais. Além disso, diversas matérias nos jornais e televisão da América do Sul ajudaram a trazer ainda mais tráfego para os sites da empresa.

Porta-voz da theLotter, Adrian Cooremanr: "Agora mesmo, milhões de jogadores de todo o mundo estão comprando bilhetes para os $ 490 milhões da Mega Millions, mas mesmo quando os jackpots nos EUA e na Europa eram menores, vimos um interesse maior. Como resultado, tivemos que expandir substancialmente as operações globais. Ampliamos os escritórios em Malta e abrimos novas operações nos Estados Unidos, Suécia e Austrália. Mesmo ocupados acompanhando o aumento da demanda, lançamos sites dedicados em vários estados dos EUA e recentemente introduzimos sorteios rápidos e outros novos produtos em vários países. O influxo geral também ajudou a criar novos ganhadores, e em breve poderemos liberar informações interessantes sobre ganhadores no México, Oriente Médio e Índia. "

A theLotter fornece serviços de compra de bilhetes para dezenas de loterias nacionais e estaduais confiáveis através de vários sites diferentes pelo mundo. As principais atividades comerciais derivam da licença de mensageiro de bilhetes de loteria que ela obteve da Autoridade de Jogos de Malta. Além disso, a theLotter adicionou recentemente uma licença específica da Suécia, e fornece serviços personalizados diretamente para residentes em um número crescente de estados dos EUA. Em 2020 a empresa ajudou a facilitar a reivindicação de milhões de dólares em ganhos só nos EUA, e atingiu um marco no verão quando ultrapassou a marca de $ 100 milhões - $ 100 milhões é o valor total de ganhos pagos desde o início da empresa.

