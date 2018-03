theLotter.com: « Un nombre incroyable de Canadiens participera au tirage Mega Millions de 502 millions $ du Vendredi Saint »

En prévision de l'afflux du trafic canadien, la société basée à Londres a augmenté sa capacité humaine et technique pour assurer, au plus grand nombre de personnes, de participer au plus grand tirage au monde.

Selon le porte-parole de TheLotter, Austin Weaver : « L'attrait des canadiens pour les loteries américaines, comme le Mega Millions de 502 millions $ de ce week-end, continue de nous étonner. Juste au moment où nous pensions que l'évolution se stabiliserait, nous commençons à voir un nombre toujours croissant de nouveaux joueurs. Le Québec a toujours été un bon marché, surtout après que nous ayons contribué à créer un millionnaire Powerball dans cette région, mais aussi en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

M. Weaver remarque également que de nombreux gagnants canadiens tiennent à leur anonymat : « Heureusement, theLotter a l'habitude de traiter des demandes relatives à l'anonymat. L'identité de l'irakien ayant gagné un jackpot US de 6,4 millions $ fin 2015, a été tenue secrète par la Loterie de l'Oregon pour assurer sa sécurité ».

Par ailleurs, après cette aventure, theLotter a établi une grande opération dans l'état de l'Oregon où la société achète, en toute sécurité, les tickets de loterie américains à ses clients ! theLotter.com, un service de messagerie qui achète légalement des tickets de loterie pour les joueurs étrangers, a permis à ses joueurs de remporter un total de 115 millions de dollars canadiens depuis sa création en 2002.

Plus récemment, theLotter a engendré des millionnaires de loterie au Canada, au Salvador, en Russie, en Ukraine et en Australie, et une retraitée panaméenne a gagné 30 millions de dollars à une loterie américaine ! Découvrez-ici les plus grandes histoires de gagnants.

