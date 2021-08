TheMathCompany bringt Co.dxs exklusive CPG-Anwendungssuite der nächsten Generation auf den Markt

Entwickelt, um zweistellige Wachstumsziele mit skalierbaren und nachhaltigen Lösungen zu erreichen

CHICAGO, 6. August 2021 /PRNewswire/ -- TheMathCompany freut sich, seine hochentwickelte und nuancierte CPG-Anwendungssuite auf Co.dx, einer proprietären KI/ML-Plattform, die mehrere Anwendungen in Kunden-Ökosystemen aufbaut und einsetzt, einzuführen. Die CPG-spezifischen KI-Fähigkeiten von Co.dx wurden entwickelt, um die sich wandelnden Einzelhandelsstrukturen, das sich verändernde Verbraucherverhalten und andere Herausforderungen im CPG-Sektor zu bewältigen, und machen die Anwendungen Plug-and-Play-fähig. Im Rahmen der Phase 1 führt TheMathCompany die CPG-Anwendungssuiten von Co.dx ein, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Umsätze in der gesamten kommerziellen Wertschöpfungskette zu steigern und gleichzeitig ganzheitliche und granulare Einblicke in die Performance ihrer Kategorien zu erhalten.