Thentia, leader dans le domaine des SaaS GovTech, lève 10 millions de dollars lors d'une ronde de série B menée par la société new-yorkaise Spring Mountain Capital

Fondée au Canada et présente aux États-Unis, Thentia a pour mission de transformer la technologie gouvernementale grâce à des capacités de premier ordre. Sa solution moderne et élégante, Thentia Cloud, révolutionne la façon dont les agences gèrent les données en introduisant l'ensemble du processus dans le XXIe siècle avec rapidité, automatisation, facilité d'utilisation et service de premier ordre.

Ce financement de série B représente le premier investissement de Spring Mountain Capital à partir de son tout nouveau troisième fonds, SMC Growth Capital Partners III, et le tout premier investissement canadien de l'entreprise. Ayant pour objectif de fournir du capital de développement aux entreprises qui capitalisent sur les innovations révolutionnaires et la transformation numérique, Spring Mountain Capital a rapidement été attiré par la solution SaaS robuste et innovante de Thentia et sa capacité inégalée à rationaliser les opérations de ses clients.

« Thentia offre une solution indispensable aux organismes gouvernementaux qui cherchent à répondre aux besoins de leurs parties prenantes d'une manière qui dépasse leurs attentes numériques », déclare Jamie Weston, directeur général de Spring Mountain Capital. « Nous sommes persuadés que le passage à Thentia Cloud sera incontournable pour les organisations gouvernementales qui souhaitent administrer les meilleures expériences utilisateur tout en offrant une visibilité approfondie des données à leurs propres organisations. »

Weston ajoute que l'espace GovTech américain est à la traîne en matière de transformation numérique, de nombreux organismes américains s'appuyant sur des systèmes manuels sur papier et des processus archaïques pour gérer les données et les licences. « Thentia Cloud est une solution de pointe incroyable pour les organismes gouvernementaux et le produit continue d'évoluer avec des fonctionnalités plus robustes et des modules plus complets », dit-il. « Nous sommes ravis d'investir dans Thentia et son équipe de leaders visionnaires pour aider l'entreprise à atteindre ses objectifs ambitieux. »

BDC Capital, un investisseur canadien de capital-risque, participe également au placement en actions et est un investisseur existant de Thentia. Selon Sean Brownlee, partenaire du Fonds de capital-risque pour les technologies industrielles, propres et énergétiques (ICE)de BDC Capital, « Thentia est la principale solution en nuage pour l'environnement des licences et a réussi à perturber le secteur mal desservi des licences réglementaires en offrant une solution sophistiquée et sécurisée qui peut être déployée rapidement et efficacement ». Et Brownlee de poursuivre, « Thentia a réuni une équipe de professionnels et de leaders d'opinion de classe mondiale dans l'espace GovTech, et leur succès est attesté par la croissance impressionnante qu'ils ont déjà réalisée. »

Julian Cardarelli, directeur général de Thentia, se dit extrêmement heureux d'accueillir Spring Mountain Capital au sein de son équipe et est reconnaissant du soutien indéfectible de BDC Capital. « SMC et BDC Capital sont des partenaires exceptionnels dans tous les sens du terme, et c'est un immense privilège de travailler ensemble. Cet investissement nous permet de nous concentrer sur notre expansion aux États-Unis et sur la réalisation de nos objectifs les plus importants, notamment celui de devenir le fournisseur de logiciels d'agence en nuage soutenu par l'État dans les 50 États américains. »

Et Cardarelli d'ajouter : « Grâce à son solide portefeuille et à sa spécialisation dans les technologies gouvernementales et d'entreprise, Spring Mountain comprend parfaitement notre écosystème et l'opportunité que nous avons d'introduire notre produit SaaS sophistiqué auprès des nombreux organismes gouvernementaux américains qui s'appuient sur des systèmes obsolètes pour gérer leurs données et leurs licences. »

« Avec l'appui de nos investisseurs, nous avons hâte d'élargir notre portefeuille de clients et de leur offrir une technologie de premier plan et un service de bout en bout supérieur qui moderniseront complètement leur façon de faire des affaires. »

Pour ce tour de financement, Thentia a été conseillée par Blake, Cassels & Graydon LLP.

À propos de Thentia :

À propos de New Mountain Capital :

Spring Mountain Capital est une société de gestion d'investissements privés basée à New York qui se concentre sur les investissements en actifs alternatifs. L'équipe de SMC chargée des actions de croissance a pour objectif de fournir du capital de développement aux entreprises qui capitalisent sur des innovations révolutionnaires, des changements de paradigme ou des changements fondamentaux de marché ou de comportement. SMC investit dans deux secteurs de l'économie américaine qui subissent le plus de changements et présentent le plus fort potentiel de croissance : les entreprises de technologie et les entreprises de soins de santé. Pour en savoir plus, consultez le site : smcgrowthcapital.com.

À propos de BDC Capital :

BDC Capital est la branche d'investissement de la BDC, la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital fait office de partenaire stratégique pour les entreprises les plus innovantes du pays. Elle offre aux entreprises un éventail complet de capitaux, des investissements de démarrage aux capitaux propres de croissance, en soutenant les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se distinguer sur la scène mondiale. Visitez le site bdc.ca/capital.

