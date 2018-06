Theragnostics annonce l'inscription d'un premier patient pour son étude prospective de phase II du 68Ga-THP-PSMA relative au cancer de la prostate

Greg Mullen, le PDG de Theragnostics Ltd, a déclaré : « Il s'agit du kit de TEP radiopharmaceutique Ga-68 PSMA le plus avancé évalué de façon prospective. Cette technologie révolutionnaire assure des rendements élevés avec un seul isomère en quelques minutes, dans des conditions douces permettant d'administrer un plus grand nombre de doses à intervalles plus longs, élargissant ainsi l'accès à la TEP PSMA aux patients atteints du cancer de la prostate. Aujourd'hui, nous avons fait un pas important vers notre objectif de modifier l'approche des soins aux patients et nous avons posé un jalon important pour l'entreprise. »

L'étude comptera 60 patients répartis en trois groupes. Le groupe A comprendra 20 patients auxquels l'on a depuis peu diagnostiqué un cancer de la prostate primaire à haut risque et devant subir une prostatectomie radicale. Le groupe B sera composé de 20 patients auxquels l'on a diagnostiqué une récidive biochimique, ayant antérieurement fait l'objet d'une prostatectomie radicale et étant soumis à un traitement de rattrapage radical. Le groupe C sera composé de 20 patients auxquels l'on a diagnostiqué une récidive biochimique, ayant antérieurement fait l'objet d'une radiothérapie radicale (sans acte chirurgical) et étant soumis à un traitement de rattrapage radical.

Cet essai constitue une étape importante en vue d'améliorer le parcours thérapeutique des patients et des professionnels de la santé. Le TEP/CT 68Ga-THP-PSMA peut potentiellement améliorer le diagnostic et l'évaluation du stade d'avancement du cancer de la prostate, ce qui conduira à une planification et à un contrôle plus efficaces du traitement.

À propos du cancer de la prostate

Dans le monde, chaque année, le cancer de la prostate est diagnostiqué à environ 1,1 million d'hommes. Plus de 300 000 hommes mourront du cancer de la prostate cette année.[i]

Au Royaume-Uni, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes ; il est diagnostiqué à plus de 47 000 hommes chaque année, soit 129 par jour.[ii]

À propos de Theragnostics

Theragnostics est une société radiopharmaceutique mondiale au niveau du stade clinique, spécialisée dans l'élaboration et la commercialisation d'imagerie diagnostique et d'agents thérapeutiques radionucléides. Notre objectif est de fournir un portefeuille complet de produits en vue de modifier l'approche des soins aux patients, du diagnostic initial au traitement, notamment la planification et le suivi des traitements. La technologie Galli®, qui révolutionne le diagnostic TEP Gallium-68, est au cœur de cette stratégie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.theragnostics.com

