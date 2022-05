Therapixel annonce un financement de 15 M€ en série B pour déployer MammoScreenTM 2D/3D

Cette opération a été menée par Crédit Mutuel Innovation et CapHorn, rejoints par Verve, SHAM Innovation Santé, ainsi que les actionnaires historiques Omnes, IT-Translation/Elaia, M-Capital et Région Sud Investissement. Cette levée de fonds va permettre à Therapixel d'accélérer son déploiement commercial aux Etats-Unis, de lancer de nouvelles fonctionnalités uniques pour MammoScreen et de repousser encore plus les limites techniques de sa solution de lecture intelligente de mammographies.

Forte d'une double autorisation aux Etats-Unis pour la lecture de mammographies 2D et 3D (tomosynthèse), la solution MammoScreen est déjà en cours de déploiement dans de grands groupes de cliniques spécialisées en dépistage du cancer du sein. MammoScreen™ utilise un score unique, MammoScreen Score™ pour indiquer au premier coup d'œil le niveau de suspicion d'une mammographie. Cela permet de confirmer les lésions certaines et de gagner un temps précieux avec une lecture plus rapide des cas bénins. Ainsi les radiologues se sentent plus confiants dans leurs décisions et peuvent passer plus de temps sur les cas difficiles qui demandent plus d'attention.

Matthieu Leclerc-Chalvet, Directeur Général de Therapixel déclare : « Nous sommes très heureux d'avoir finalisé cette levée de fonds avec des investisseurs actifs dans le domaine de la santé digitale. Ces capitaux vont permettre à notre équipe américaine de se renforcer, d'accélérer significativement leurs activités et de travailler un pipeline déjà très fourni. Nous recrutons d'ailleurs de nouveaux vendeurs et spécialistes produit pour venir compléter notre équipe expérimentée. »

Pierre Fillard, Directeur Scientifique et Technique et Fondateur de Therapixel poursuit : « C'est une étape majeure pour Therapixel et je suis fier du travail accompli par nos équipes en collaboration avec les radiologues partenaires. Nous allons pouvoir accélérer le lancement d'une nouvelle génération d'IA pour permettre à la fois aux femmes de bénéficier d'un dépistage plus précoce et moins anxiogène, d'épauler les radiologues qui font face à une demande croissante d'examens d'imagerie, et d'intensifier les développements cliniques et réglementaires qui nous permettront de continuer à nous imposer comme la solution naturelle pour tous les radiologues pratiquant la mammographie.»

Jérôme Féraud, Directeur de l'activité Santé et Tanguy Besson chargé d'affaires chez Crédit Mutuel Innovation, poursuivent :

« Au-delà de la performance technologique des solutions développées par Therapixel, il nous est apparu évident d'accompagner le déploiement de MammoScreen, qui contribue à améliorer la détection des cancers, dans un moment où les patientes vivent une situation particulièrement stressante. L'ergonomie globale de la solution apporte aux radiologues un outil d'analyse d'imagerie médicale précieux, qui leur permet d'optimiser leur temps et de mobiliser leur expertise pour les cas plus spécifiques.»

François Santi, Principal à CapHorn poursuit :

« Nous sommes heureux d'accompagner Therapixel pour ce nouveau tour de table stratégique, en collaboration avec un certain nombre d'investisseurs expérimentés dans le domaine de la santé digitale. Nous avons suivi Therapixel sur plusieurs mois et avons été impressionnés par la capacité d'exécution de l'équipe et les réalisations de la société au cours de cette période. Nous sommes ravis de soutenir l'expansion commerciale de Therapixel aux États-Unis et d'aider l'entreprise à établir une nouvelle norme en matière de détection du cancer du sein.»

Avec ce nouveau financement, Therapixel a levé plus de 20M d'euros depuis sa création en 2013.

Les conseils intervenus dans cette opération :

Cabinets d'avocats : JonesDay – Renaud Bonnet

Intermédiaire Financier : Fraser Finance – Olivier Koechlin et Deborah Herst

Contact presse

Neliya Tumbeva (Therapixel) - [email protected]

Louisa Mesnard (IT-Translation) - [email protected]

Véronique Richez-Lerouge (Crédit Mutuel Innovation) - [email protected]

Aurélie Blanchard-Massoni (Omnes Capital) [email protected]

Valérie Roché-Melin (Région Sud Investissement) – [email protected]

A propos de

Therapixel est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'Intelligence Artificielle (IA) appliquée à l'imagerie médicale. Vainqueur du « Digital Mammography DREAM Challenge », la compétition mondiale sur l'utilisation de l'IA pour le dépistage du cancer du sein, Therapixel a développé MammoScreen™ un logiciel d'aide à l'interprétation des mammographies. Grâce à MammoScreen, les radiologues, même expérimentés peuvent améliorer leurs performances. Ainsi, MammoScreen homogénéise les performances, permet de détecter les cancers du sein plus sûrement et plus tôt, et donc de rassurer plus vite les femmes. www.mammoscreen.fr

CapHorn est une société de capital-risque basée à Paris qui investit dans des sociétés innovantes évoluant dans les secteurs suivants: Healthtech, Développement durable, et Entreprise software. Nous soutenons des entrepreneurs ambitieux et investissons entre 1 à 15 millions d'euros dans des entreprises à forte croissance, à différents stades de maturité. CapHorn possède un portefeuille de 50 sociétés actives et soutient leur développement en s'appuyant sur son vaste réseau de dirigeants d'entreprise. La société, créée en 2011, fait partie du groupe Anaxago.

CAPHORN : TRUST, FUNDING, NETWORK. www.caphorn.vc

Crédit Mutuel Innovation est la filiale spécialisée dans les investissements en capital-risque de Crédit Mutuel Equity (3,5 Mds € de capitaux gérés). Elle investit en fonds propres des tickets compris entre 1 et 20 M€, dans des entreprises innovantes du digital, des sciences de la vie et de la deeptech.

Crédit Mutuel Innovation permet aux entrepreneurs de développer leur potentiel de croissance en les connectant aux entreprises de ses écosystèmes. Parce qu'il faut plus de 5 ans pour créer un leader mondial, Crédit Mutuel Innovation investit durablement ses propres capitaux et bâtit des relations de long terme avec les entrepreneurs qu'elle accompagne. www.creditmutuel-equity.eu

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructures. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com

IT-Translation fait maintenant partie d'Elaia. Elaia est une société de capital investissement européenne de premier plan dotée d'un fort ADN technologique. Nous investissons dans les startups digitales et deep tech à fort potentiel, dès le stade d'amorçage et les accompagnons jusqu'à ce qu'ils deviennent des leaders mondiaux. Depuis 20 ans, notre engagement est de fournir de la performance financière tout en ayant des valeurs fortes. Nous sommes fiers d'avoir été le premier investisseur professionnel de plus de 100 startups, notamment de nombreux succès tels que Criteo (Nasdaq), Orchestra Networks (acquise par Tibco), Volterra (acquise par F5), Mirakl (valorisée 3,5 milliards de dollars en Série E) et Shift Technology (valorisée plus d'un milliard de dollars en Série D). www.elaia.com • @Elaia_Partners

M/Capital Partners est une société d'investissement qui mobilise des capitaux mixtes, publics et privés, pour investir dans des entreprises et des biens immobiliers pour créer de nouvelles économies en croissance, résilientes et inclusives. M/Capital est convaincu que les entrepreneurs ont le pouvoir de transformer le monde et s'engage auprès de celles et ceux qui œuvrent à l'épanouissement des individus, à la cohésion et à la préservation de la planète. Le Groupe M/Capital gère plus de 800 M€ dans quatre métiers (Real Estate, Venture, Private Equity, Private Debt) et compte 65 collaborateurs à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Montpellier et Nice. www.mcapital.fr

Région Sud Investissement est la société d'investissement régionale créée en 2010 par la Région Sud pour soutenir l'émergence et le développement des entreprises de croissance. Région Sud Investissement, dotée de 146 M€, bénéficie du soutien de l'Europe au travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. RSI a financé 335 entreprises et s'apprête à lancer un nouvel outil en capital appelé « RSI React EU » destiné à renforcer les fonds propres des entreprises ayant souffert de la crise sanitaire. www.regionsudinvestissement.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816085/Therapixel_Mammoscreen.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1418252/Therapixel_Logo.jpg

SOURCE Therapixel