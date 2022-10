TheraSkin:Manchas na pele? Saiba como cuidar

Marcas no rosto, nas axilas e virilha são comuns, mas geram incômodo

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O aparecimento de marcas escuras e o ressecamento da pele, apesar de bastante comuns, não deixam de ser um incômodo. É difícil encontrar alguém que não se importe com pintas, sardas e manchas na pele do rosto e do corpo. Nesse período do ano, tendemos a ficar menos expostos ao sol, tornando esse momento ideal para dar mais atenção aos cuidados com a pele.

"As manchas nas axilas e virilhas, apesar de comuns, são queixas frequentes no consultório", conta o Dr. Antonio Gomes Neto1, médico dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). O escurecimento nessas regiões pode ser causado por diversos motivos, que devem ser investigados. Um motivo comum está relacionado com a depilação das regiões, seja por uso de cera, lâminas ou cremes depilatórios. Segundo o médico, o processo para remoção dos pelos desencadeia uma reação inflamatória da área, que pode resultar em aumento da pigmentação e escurecimento da pele da região. Dr. Antonio ressalta que um médico dermatologista deve sempre ser consultado, para que possa ser realizado o exame dermatológico adequado, permitindo assim o estabelecimento do diagnóstico correto e a definição do tratamento ideal para cada paciente.

Um dos aliados nessa busca pela pele perfeita é o Klassis® Specialle, um sérum multifuncional que tem uma formulação inovadora com complexo clareador livre de ácidos e substâncias ativas de eficácia comprovada e menor potencial para o desencadeamento de reações adversas, sendo indicado para todos os tipos de pele e uso durante o ano todo.

O produto é indicado para todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis, além de ser ideal para axilas e virilhas, com resultados comprovados em estudos clínicos a partir de 28 dias, apresentando boa tolerabilidade clínica e eficácia no auxílio do tratamento das hipercromias (desordens de pigmentação que tem origem numa produção exagerada de melanina).

Possui Complexo Pró-iluminador com quatro agentes clareadores potentes, com efeito antioxidante e iluminador. O Sérum Clareador multifuncional Klassis® Specialle também ajuda a uniformizar a pele e possui textura suave e toque seco, que evitam, inclusive, a formação de acne. Deve ser aplicado diariamente, pela manhã e à noite, uma fina camada sobre a pele limpa e seca. É indicado o uso de protetor solar após a aplicação do produto.

1 Médico dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), CRM (115779-SP) e o RQE (30599).

Sobre a TheraSkin®

Farmacêutica brasileira, especialista em cuidados com a pele e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de produtos. São mais de 80 anos de atuação, com profissionais comprometidos em entregar qualidade, inovação e fórmulas eficazes e seguras para todos os tipos de pele, valorizando a saúde e o bem-estar de cada indivíduo. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Mais informações em: http://theraskin.com.br.

