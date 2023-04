TheraSkin®: Dermatologista conta como prevenir e cuidar de irritações causadas pelo excesso de atrito

Manter a pele hidratada e seca é fundamental para evitar incômodos

SÃO PAULO, 26 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Quem já sofreu com assaduras na região das coxas, virilha e axilas sabe o quão grande pode ser o incômodo. A Dra. Paula Colpas1, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e consultora da TheraSkin®, explica que esse problema nada mais é do que uma dermatite friccional, lesão provocada pelo excesso de atrito da pele com algum tecido ou com o próprio corpo. "Alguns fatores, como o calor e a umidade, também podem facilitar o surgimento dessas irritações, que acabam lesionando a pele", destaca a médica, que complementa: "a prática de exercícios, como corridas e caminhadas, e atividades que exigem muita repetição, como dançar e pular, podem agravar os sintomas".

As assaduras podem ocorrer nas regiões de dobras, como virilhas, axilas e coxas, pontos do corpo onde a pele é mais sensível. "Para quem tem as pernas grossas ou muito juntas, por exemplo, a fricção pode acontecer com mais intensidade. Uma dica é manter a pele hidratada, evitando, com isso, futuros incômodos", conta a dermatologista. Mas, se a pele já estiver lesionada por conta do exercício constante ou excesso de calor, a médica recomenda produtos que tenham ação reparadora e cicatrizante.

Confira três dicas da farmacêutica TheraSkin® que podem ajudar na prevenção de assaduras, impedindo seu agravamento.

- Opte por tecidos leves e confortáveis

Escolha roupas confortáveis e tecidos que permitam a respiração da pele, impedindo que ela fique ressecada. Dê preferência para as peças em algodão, principalmente nos dias mais quentes. Se for praticar exercícios, use, por exemplo, bermudas mais compridas, que ajudam a reduzir o atrito das pernas.

- Hidrate a pele

A pele seca se machucada é lesionada com mais facilidade. Por isso, mantenha a pele hidratada. Opte por cremes que ajudam a formar uma película protetora, mantendo a sua saúde e evitando possíveis desconfortos.

- Mantenha a região seca

O talco líquido multirreparador é uma boa opção para manter a pele mais seca e menos suscetível às assaduras. O produto também ajuda a diminuir o atrito e a evitar a transpiração. Se a região já estiver machucada, ele atua acalmando e suavizando as irritações. Amilia® Talco Líquido, tem ingredientes ativos em sua fórmula com propriedades calmante, cicatrizante e protetora, além de adstringente e secativa, que atuam no alívio da sensação de coceira, vermelhidão e irritações de pele, causado assaduras por atrito. Com toque aveludado e excelente espalhabilidade, não deixa a pele branca como os talcos tradicionais e não tem perfume.

1 Dra. Paula Tavares Colpas (CRM/SP: 129556 - RQE: 34206), médica dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Sobre a TheraSkin® Farmacêutica brasileira, há 25 anos desenvolvendo e produzindo produtos dermatológicos para as diferentes peles e a primeira do país a utilizar a inteligência artificial para suporte da equipe de pesquisa no desenvolvimento de dermocosméticos. Comprometida em educar e conscientizar as pessoas a cuidarem da saúde de suas peles com responsabilidade, a indústria é alinhada à comunidade médica do começo ao fim de sua cadeia. Possui fábrica em São Bernardo do Campo, com laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento próprio. Para conhecer toda a linha de dermocosméticos TheraSkin, acesse: Loja Oficial TheraSkin

FONTE TheraSkin

SOURCE TheraSkin