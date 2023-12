Thetan Rivals, da Wolffun Game, anuncia o Torneio de Rivais: Pré-Temporada com formato atraente de ganhos

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 29 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Thetan Rivals lança um Torneio de Rivais (Rivals Tournament): Pré- temporada que dá as boas-vindas a todos os jogadores de todo o mundo. Os participantes desse torneio terão muitas chances de ganhar grandes prêmios em USDT ou THG.

Porque você não deve perder o Rivals Tournament: Pré-temporada

Inspirado na famosa série da Coreia, Squid Game, o Rivals Tournament: Pré-temporada desafia os jogadores a se qualificarem em várias fases do Thetan Rivals para ganhar o grande prêmio. Cada jogador precisa ter o melhor registro para ter a chance de ganhar o maior prêmio. Lembre-se de que haverá apenas um campeão.

Além disso, os participantes poderão experimentar outras atividades e eventos intrigantes e exclusivos.

Formato do Torneio – Jogue e seja o mais rápido

Primeiro, os jogadores participam da fase de qualificação para saber quem passará para a fase oficial. Depois que os jogadores passarem pela fase de qualificação, haverá 9 fases com mapas diferentes e Thenions necessários para eles conquistarem. Cada fase deve ser concluída no menor tempo possível para que os jogadores possam passar para a próxima fase, e seus registros serão exibidos na tabela de classificação.

E o mais importante é que o registro no torneio é gratuito.

Jogar novamente – A chave para ser o campeão

Os jogadores terão 2 batalhas gratuitas em cada fase para descobrir onde estão na tabela de classificação. E se você não estiver satisfeito com seu recorde, o ticket Play Again é exatamente o que você precisa. Adquira-o no Marketplace da Thetan World para melhorar seus recordes e chegar ao topo da nossa tabela de classificação.

Batalha de votos – O destino do Rivals Tournament: Pré-temporada está em suas mãos

Quando o torneio atingir um determinado estágio, os jogadores qualificados terão a chance de decidir se o torneio continua ou é interrompido. Se o torneio for interrompido, o prêmio será dividido igualmente por USDT ou THG entre os jogadores qualificados com base na regra.

Se o torneio continuar até a fase final, o prêmio será concedido ao jogador que tiver o melhor recorde. O prêmio total será retirado da receita das vendas de ingressos no Mercado da Thetan World.

Outros eventos intrigantes – Chances de ganhar presentes do Rivals Tournament: Pré-temporada

Além da atmosfera acalorada do torneio, os jogadores também têm muitas chances de ganhar grandes prêmios ao participar de tais eventos:

Spin and Win (Gire e ganhe): Os jogadores podem girar a roda da sorte para ter chances de ganhar itens legais e exclusivos no jogo ou itens ainda mais valiosos. Ao participar desse evento, a chance de você ganhar é de 100%. Além disso, um ticket Play Again no Marketplace da Thetan World também oferece uma chance de participar do Spin and Win. Não perca todos os prêmios interessantes.

The Ultimate Prediction (A previsão final): Esse evento ocorre apenas na fase final do torneio. Os jogadores eliminados terão a oportunidade de prever o campeão do torneio e ganhar um prêmio especial se fizerem a previsão correta, sem limite do número de rodadas ou do número de pessoas que podem votar. Fique atento ao desenrolar do torneio e descubra quem será o merecedor campeão. O prêmio total para aqueles que fizerem a previsão correta aumentará à medida que o número de previsões aumentar para este evento.

Dicas sobre o evento especial

Fique atento ao início imediato do torneio. Enquanto isso, prepare-se participando do prelúdio em Thetan Rivals https://thetanrivals.page.link/prdownload

Prepare-se para o Rivals Tournament: Pré-temporada – uma arena onde a antecipação encontra a ação.

Sobre o Thetan Rivals

Thetan Rivals é um jogo Battle Royale em que os jogadores participarão de vários desafios cujo objetivo principal é ser o último sobrevivente. Visando uma experiência de jogo tanto para jogadores casuais quanto hardcore, o público global é bem-vindo a se juntar à diversão e aprimorar suas habilidades de jogo como nunca e começar a explorar o vasto mundo do GameFi.

