ThetaRay faz parceria com Google Cloud para oferecer solução avançada de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) para o ecossistema de pagamentos

NOVA YORK, LONDRES e TEL AVIV, Israel, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ThetaRay, provedora líder de análise de big data com base em IA, anunciou hoje uma parceria global com o Google Cloud para proteger bancos, fintechs, PSPs e empresas de infraestrutura de pagamentos contra atividades de lavagem de dinheiro ocultas em transações transfronteiriças. Por meio da aliança, a solução de AML baseada em nuvem recentemente anunciada pela ThetaRay para pagamentos transfronteiriços estará disponível como um serviço no Google Cloud.

Quando a pandemia global surgiu no início de 2020, o setor financeiro e o ecossistema de pagamentos aumentaram a adoção de sistemas com base em nuvem para acomodar o trabalho remoto. Como resultado, há uma necessidade crescente de soluções que possam detectar a lavagem de dinheiro em um ambiente que se baseia na nuvem. A infraestrutura global e confiável do Google Cloud está bem posicionada para oferecer soluções revolucionárias em escala global.

A solução da ThetaRay é uma das únicas ofertas SaaS em pacote que analisa o tráfego SWIFT, indicadores de risco e dados do cliente/pagador/beneficiário para detectar anomalias que indicam atividade de lavagem de dinheiro em caminhos complexos de transações transfronteiriças. Também é uma das únicas soluções de PLD orientadas por IA que pode ser facilmente integrada e implementada em poucos dias, com requisitos mínimos de implementação.

"O setor financeiro passou por uma interrupção sem precedentes no ano passado, e essa imprevisibilidade criou novos vetores de ataque para lavadores de dinheiro, traficantes de pessoas, grupos do crime organizado e outros criminosos", disse Mark Gazit, CEO da ThetaRay. "Com a disponibilidade no Google Cloud, a ThetaRay está oferecendo aos bancos e provedores de pagamento proteção contra até mesmo os esquemas de lavagem de dinheiro mais sofisticados, capacitando-os a proteger seus clientes, evitar penalidades regulatórias e prevenir danos à reputação. Como uma empresa orientada para o produto, estamos entusiasmados em oferecer uma solução que acelera a valorização e reduz o custo de aquisição, e estamos entusiasmados em fazer parceria com o Google Cloud para resolver os desafios do setor que têm sido difíceis de resolver com as gerações anteriores de tecnologia."

A solução da ThetaRay baseia-se em uma forma avançada de IA chamada Intuição Artificial que pode simular sentimentos, percepções, suposições, hipóteses e raciocínios humanos para tomar melhores decisões. Isso permite a descoberta rápida de ameaças de lavagem de dinheiro conhecidas e desconhecidas, com uma taxa de detecção incomparável de 95% e redução de 90% em falsos positivos em comparação com soluções baseadas em regras.

"Estamos satisfeitos pelo fato da ThetaRay oferecer suas soluções para o setor de serviços financeiros para o Google Cloud", disse Chris Arisian, diretor de parcerias de ISV (fornecedor independente de software) para o Google Cloud. "A implementação do ThetaRay no Google Cloud pode ajudar bancos e outras instituições de serviços financeiros a desenvolver e ampliar sua infraestrutura digital, com segurança e proteção."

A solução inovadora da ThetaRay, baseada em "intuição artificial", permite aos bancos expandir suas oportunidades de negócios, tendo acesso a um monitoramento de pagamentos transfronteiriços de forma segura e confiável. A tecnologia da ThetaRay é a única solução de ponta a ponta que utiliza intuição artificial para integração de dados e triagem de alertas. Incluindo uma comprovada integração de dados inovadora até determinação de alertas, a solução da ThetaRay aumenta os recursos de detecção para dados supervisionados e não supervisionados e inclui perfis e avaliações analíticas avançadas, tudo na mesma plataforma. As instituições financeiras que dependem de ecossistemas altamente heterogêneos e complexos se beneficiam muito dos baixos índices de falsos positivos incomparáveis da ThetaRay.

