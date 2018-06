ThetaRay, lauréat du prix Next Generation ATM Security Award d'ATMIA

ThetaRay, un prestataire de premier plan en matière de solutions d'analyse du big data, a annoncé aujourd'hui être le lauréat du prix mondial ATMIA 2018 pour la Next Generation ATM Security. Les prix ATMIA récompensent les solutions technologiques innovantes pour les DAB et mettent en avant les leaders du secteur. ThetaRay a obtenu le prix pour sa solution de sécurité pour DAB, spécialement conçue en vue de répondre au risque de menaces futures encore inconnues et pour sa capacité unique à prendre en charge l'architecture de la plateforme de DAB de nouvelle génération.

La solution de sécurité pour DAB de ThetaRay contrôle toutes les activités physiques et électroniques des DAB individuels et des réseaux de DAB, afin de détecter les activités illicites et suspectes et les menaces inconnues, en faisant appel à l'analyse du big data et aux technologies de pointe d'apprentissage machine reposant sur l'intelligence artificielle. La technologie brevetée de ThetaRay se fonde sur une détection impartiale, grâce à une série d'algorithmes avancés pouvant traiter n'importe quel nombre de données. Ces caractéristiques distinguent ThetaRay des systèmes conventionnels de détection des menaces dépendant fortement de la connaissance des événements passés pour se développer et définir les règles de détection. ThetaRay est particulièrement bien indiqué pour faire face aux nouvelles menaces pouvant surgir avec l'évolution de la plateforme de DAB de nouvelle génération.

« Désormais, il y a 3,5 millions de DAB connectés à travers le monde et les criminels utilisent des technologies perfectionnées pour y dérober chaque année d'incalculables sommes d'argent », a déclaré Mark Gazit, le PDG de ThetaRay. « ThetaRay permet aux banques et aux exploitants de DAB de protéger les clients, les données et l'argent liquide contre toute menace, connue ou inconnue. Nous sommes enchantés que nos efforts soit reconnus par le prestigieux comité d'ATMIA. »

La cérémonie de remise des prix s'est tenue le mardi 12 juin au ATM Customer Experience & Security Summit (ACESS) de Londres. Les lauréats ont été choisis sur la base de réussites concrètes, un critère supplémentaire étant axé sur le ciblage des éléments clés de l'architecture de DAB de nouvelle génération et l'appui du Consortium de DAB de nouvelle génération.

À propos de ThetaRay :

ThetaRay est une société leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'analyse du big data, aidant les organisations financières, les divisions cybersécurité et les infrastructures essentielles à se montrer plus résilientes et à saisir les occasions. Ses solutions analytiques de pointe fonctionnent avec une rapidité, une précision et une échelle inégalées, permettant aux clients de gérer le risque, de démasquer les stratagèmes de blanchiment d'argent, de découvrir les fraudes, de détecter les créances douteuses, de déceler les problèmes opérationnels et de faire apparaître de nouvelles possibilités de croissance. Pour en savoir plus sur ThetaRay, rendez-vous sur http://www.thetaray.com

Contact :

Mark Prindle

Fusion PR

646-452-7109

mark.prindle@fusionpr.com

SOURCE ThetaRay