Thiago Trem Bala, o novo midas do ramo de entretenimento.

UBERLÂNDIA, Brasil, 1 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Atuante no mercado de shows a mais de 10 anos, Thiago Alves "Trem Bala" é um dos principais nomes no mercado sertanejo no Brasil, um dos nomes mais fortes relacionado a contratações de celebridades.

Com vários anos de estrada, não só conquistou um relacionamento invejável com donos de festas no país todo, como também se tornou amigo pessoal de diversos artistas tendo influencia efetiva no crescimento de carreiras.