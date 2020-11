Think Bigger Capital legt ersten Fonds mit Zielvolumen von 30 Mio. EUR auf

Der Fonds ist eine Tochtergesellschaft von Demium und zu 78 % gedeckt

MADRID, 14. November 2020 /PRNewswire/ -- Think Bigger Capital, die Vermögensverwaltungsgesellschaft von Demium, kündigt ihren ersten Fonds (TBF I) an, der ein Zielvolumen von 30 Mio. EUR hat und sich auf Investitionen in Technologie- und Innovationsunternehmen in Europa konzentriert.

Der Fonds investiert mindestens 100.000 EUR Pre-Seed-Finanzierung für eine Beteiligung an jedem Unternehmen, das das Inkubationsprogramm von Demium abschließt und vom Anlageausschuss ausgewählt wird. Die Auswahlkriterien des Vermögensverwalters sind unabhängig von denen der Demium-Startups.

Die ausgewählten Teams erhalten Mentoring und Unterstützung bei ihrem Projekt, um sie bestmöglich auf die Qualifizierung für Pre-Seed-Investitionen bei der Vermögensverwaltungsgesellschaft von Demium vorzubereiten.

Bisher hat das Unternehmen 78 % der Zielgröße des Fonds finanziert. Zu den Ankerinvestoren zählen Fond-ICO Global, der erste in Spanien gegründete öffentliche Dachfonds für Risikokapital, und das IVF-Fondsprogramm (Institute Valencià de Finances) für wachstumsstarke IKT-basierte Startups (unter Beteiligung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)). Der Fonds zählt auch mehrere spanische und europäische Family Offices zu seinen Kommanditaktionären. Der Demium-Partnerfonds plant, 100.000 EUR in 150 Startups zu investieren, und reserviert weitere 37,5 % des Fonds für Folgeinvestitionen.

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft wird von Alvaro Villacorta geleitet. Zuvor gründete und leitete Villacorta „Food Messenger", ein 2015 von Rocket Internet übernommenes Lebensmittelversandunternehmen, das seit 2017 mit Demium zusammenarbeitet. Zuletzt war er als Vice President of Incubation tätig. Zum Vorstand gehören außerdem Luis Martínez-Curt, Nicolás Gerardi und Santiago Reyna. Darüber hinaus sitzt Jorge Dobon, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Demium, im Anlageausschuss des Fonds.

Die Aufstockung des TBC I ist ein erster Schritt in der Strategie des Unternehmens, eine Reihe regionaler Fonds für Investitionen in Startups in Spanien, Portugal, Griechenland und Osteuropa aufzubringen.

Informationen zu Think Bigger Capital

Think Bigger Capital S.G.E.I.C, eine Tochtergesellschaft von Demium, ist eine spanische Risikokapitalgesellschaft mit Sitz in Spanien (genehmigt von der spanischen Börsenaufsichtsbehörde (CNMV) unter der Nummer 163). Das Unternehmen hat das Ziel, die talentiertesten Unternehmer weltweit bei der Gründung erfolgreicher Firmen zu unterstützen.

Informationen zu Demium

Demium ist ein internationaler „Startup Builder" mit Niederlassungen in Valencia, Madrid, Barcelona, Malaga, Lissabon, Kiew, Warschau und Athen. Demium unterstützt Unternehmensneugründungen vom ersten Schritt an. Das bedeutet, dass mit angehenden Unternehmern zusammengearbeitet wird, bevor diese überhaupt eine Idee geäußert haben, geschweige denn eine ins Leben gerufen haben.

