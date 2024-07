THINKFREE lance la version bêta de Refinder AI, un service mondial de recherche d'IA pour les entreprises

Service de recherche et de questions-réponses par intelligence artificielle pour trouver les informations requises dans le volume considérable de données dispersées sur les plateformes d'entreprise.

Service basé sur le cloud (SaaS) disponible pour une utilisation immédiate par les entreprises ne requérant pas de processus de développement supplémentaire

THINKFREE fait son entrée sur le marché mondial avec un outil de productivité qui combine les technologies du cloud et de l'IA

SEOUL, Corée du Sud, 9 juillet 2024 /PRNewswire/ -- THINKFREE, une filiale de la société de technologie d'IA de classe mondiale HANCOM, a lancé la version bêta de Refinder AI, une solution de recherche d'IA et de questions-réponses ciblant le marché mondial des entreprises.

Refinder AI est un service d'intelligence artificielle qui permet d'effectuer des recherches intégrées dans un nombre considérable de données dispersées sur de nombreuses plateformes commerciales utilisées par une entreprise, quelles que soient les sources et les relations de données. Reliant toutes les plateformes de productivité et de collaboration telles que Gmail, Google Drive, Confluence, Jira, Slack et Notion, il fournit un service tout-en-un pour trouver du contenu web, des documents bureautiques, des fichiers PDF, des e-mails, des messages, etc., sauvegardés dans les plateformes. Il se caractérise par des réponses rapides et précises fournies sur la base de données vérifiées dans les limites de l'entreprise concernée.

Outre les simples recherches de données, Refinder AI joue également le rôle d'assistant. Lorsqu'un utilisateur saisit une requête ou un mot de recherche, l'IA comprend le sens de sa requête et son intention, et fournit une réponse en langage naturel en combinant des informations d'une précision et d'une pertinence maximales à partir des données dispersées dans l'entreprise. Il fournit des résultats en accédant à toutes les plateformes par le biais d'une recherche unique, de sorte que l'utilisateur n'a pas à rechercher chaque plateforme ou à mémoriser l'endroit où l'information est enregistrée.

Le service traitant des données d'entreprise sauvegardées sur différentes plateformes, le niveau de sécurité a été renforcé. Refinder AI est conçu pour ne pas rechercher des données stratégiques pour des utilisateurs non autorisés. L'IA fournit des réponses en se référant uniquement aux données autorisées par l'entreprise qui a introduit la solution. En particulier, contrairement à d'autres solutions de recherche d'entreprise, il ne nécessite pas de processus de développement distinct. Les diverses applications utilisées par une entreprise peuvent être chargées de manière pratique.

« Alors que la quantité de données générées et conservées chaque année par les entreprises du monde entier augmente à un rythme exponentiel, le taux d'utilisation effective des données dans les entreprises est très faible », déclare Kim Du-yeong, PDG de THINKFREE. « THINKFREE ciblera le marché mondial du cloud avec Refinder AI, et deviendra une entreprise qui attire l'attention du monde entier en combinant l'excellente technologie documentaire de HANCOM avec des technologies d'IA avancées. »

