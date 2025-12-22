THIRDREALITY lance l'ampoule en couleur intelligente ZL4 (E27) pour le marché européen

BERLIN, 22 décembre 2025 /PRNewswire/ -- THIRDREALITY a le plaisir de présenter son ampoule en couleur intelligente ZL4 (E27), qui vient élargir sa gamme d'éclairage Zigbee sur le marché européen. L'an passé, après la sortie de la version destinée aux États-Unis, l'entreprise a reçu des commentaires réguliers de clients européens manifestant leur intérêt pour une option E27 adaptée aux luminaires locaux et aux habitudes d'utilisation quotidienne. L'ampoule ZL4 a précisément été mise au point pour répondre à ces besoins.

De nombreux clients européens partagent deux attentes récurrentes : une ampoule qui s'adapte aux douilles E27 standard couramment utilisées dans les foyers, et un dispositif Zigbee capable de renforcer la couverture du réseau dans les grandes maisons ou les logements aux murs épais. Jouant un rôle majeur dans l'élaboration de l'ampoule ZL4, ces considérations pratiques et quotidiennes ont permis d'envisager les scénarios les plus fréquemment rencontrés dans les espaces de vie européens.

Basée sur la norme Zigbee 3.0, l'ampoule en couleur intelligente ZL4 fonctionne avec une large gamme de concentrateurs compatibles : Home Assistant (ZHA/Zigbee2MQTT), les appareils Amazon Echo avec Zigbee intégré, SmartThings, Aeotec, Homey, Hubitat, THIRDREALITY Hub Gen2 Plus. Un concentrateur Zigbee est nécessaire.

En plus de proposer des millions de couleurs RVB, un blanc ajustable de 2 700 K à 6 500 K et un réglage de luminosité de 1 % à 100 %, l'ampoule ZL4 fait office de répéteur Zigbee. Cette fonction assure des performances de maillage plus solides qui contribuent à améliorer la stabilité des communications dans les logements aux pièces multiples, un aspect capital dans de nombreux appartements et maisons en Europe.

Grâce aux concentrateurs Zigbee compatibles, les utilisateurs peuvent régler l'éclairage à distance, définir des programmes, créer des scénarios et activer la commande vocale. L'intégration avec App Maison et Google Home est possible via le Smart Bridge MZ1 (vendu séparément), et les mises à jour à distance du micrologiciel garantissent une fiabilité durable.

Conçue au format habituel A60/E27, l'ampoule ZL4 s'intègre naturellement dans un riche éventail d'environnements d'éclairage résidentiels et commerciaux : maisons, appartements, cafés et espaces d'accueil. Son protocole de communication Zigbee contribue aussi à réduire la consommation d'énergie par rapport à de nombreuses solutions d'éclairage basées sur le Wi-Fi.

THIRDREALITY accueille avec plaisir tout retour d'information constructif de la part de ses utilisateurs européens. Le lancement de l'ampoule ZL4 illustre l'attachement continu de l'entreprise à fournir des produits adaptés aux besoins régionaux qui affichent des performances stables et fiables en vue d'une utilisation quotidienne.

Disponibilité :

THIRDREALITY Smart Color Bulb ZL4 est désormais disponible en ligne, notamment sur Amazon et sur le site internet officiel.

Liens associés :

