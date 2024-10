Thomas Dorsey, fondateur de DWA, prend une participation dans Pelican Air Services

Un tournant stratégique pour l'expansion internationale de Pelican Air Services

BORDEAUX, France, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Pelican Air Services, leader innovant dans la logistique internationale du vin, est fier d'annoncer que Thomas Dorsey, fondateur de Dorsey, Wright & Associates (DWA), a rejoint la société en tant qu'actionnaire minoritaire. L'investissement de Dorsey représente un coup de pouce majeur aux efforts de Pelican pour étendre sa présence sur le marché américain, un objectif clé de sa stratégie de croissance.

Jean-Michel Ducros, PDG de Pelican Air Services, a exprimé son enthousiasme : "La confiance que Thomas accorde à Pelican Air Services est un soutien important. Je suis à la fois honoré et ravi de son engagement. Nous sommes sur le point d'accroître considérablement notre présence aux États-Unis, qui est notre marché le plus important après la France. "

Pelican Air Services souhaite accélérer son expansion aux Etats-Unis, un marché clé pour la société. Déjà reconnu comme un leader de la logistique du vin en France, Pelican aspire maintenant à consolider sa position en tant qu'acteur clé dans le secteur de la logistique du vin aux États-Unis.

Pelican Air Services, dont le siège est à Bordeaux, a développé une solution logistique unique de bout en bout qui permet aux professionnels du vin d'expédier efficacement leurs produits dans le monde entier, en s'affranchissant des complexités de la douane et de la logistique. Reconnu par la filière viticole française, Pelican Air Services est sur le point de lancer la plateforme logistique la plus complète et la plus performante conçue pour le commerce international du vin.

Jean-Michel Ducros, Fondateur & Président

Pelican Air Services

Courriel : [email protected]

Site web : https://www.pelicanairservices.com

