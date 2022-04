Thomas J. Kent Jr., PDG de Kent Global LLC, bâtit des coentreprises stratégiques avec des fonds souverains mondiaux

NEW YORK, 20 avril 2022 /PRNewswire/ -- Kent Global LLC a établi des partenariats stratégiques avec certains des fonds souverains les plus influents au monde. Selon M. Kent, la nouvelle alliance offre une meilleure marge de financement à l'entreprise pour des projets de sociétés immobilières ou pétrolières et gazières. La fourchette de financement est presque infinie. Un fonds souverain est un fonds d'investissement appartenant à l'État ou à la nation qui investit dans des actifs réels et financiers tels que des actions, des obligations, des biens immobiliers, des métaux précieux ou d'autres types de placements. M. Kent a bâti plusieurs coentreprises au cours des 12 derniers mois, mais il estime que c'est l'une des plus importantes qu'il ait créées à ce jour. Selon lui, ce partenariat avec des fonds souverains fait de l'entreprise une vraie banque internationale. Il attend avec impatience les cinq prochaines années de croissance avec tous les fonds concernés.

À propos de Kent Global LLC

Kent Global LLC est une société internationale d'investissement et de conseil privée basée à New York.

Elle compte des clients dans le monde entier, qu'il s'agisse de startups ou de gouvernements. Kent Global LLC a établi des contacts stratégiques avec des gestionnaires de fonds et des investisseurs providentiels dans le monde entier.

