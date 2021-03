THOMAS SABO apoya a The European Nature Trust (TENT) con la nueva colección Elements of Nature de Rebel at heart

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva línea de Rebel at heart Elements of Nature el día 15 de marzo del 2021, la marca alemana de joyería y relojería THOMAS SABO apoya a la organización europea de protección de la naturaleza The European Nature Trust (TENT). THOMAS SABO inicia esta cooperación donando un total de 10.000 euros de las ganancias obtenidas con la nueva colección para financiar proyectos de protección de la naturaleza y conservación de la biodiversidad.