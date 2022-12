THOMAS SABO présente sa collection printemps/été 2023

LAUF AN DER PEGNITZ, Allemagne, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Inspirée par la mythologie antique, la pop des années 1970, les tendances des années 2000 et le minimalisme des années 1990, la maison THOMAS SABO présente une collection invitant au voyage à travers l'espace, le temps et différents styles et époques.

Ces créations révèlent des univers chromatiques inédits aux nuances terreuses de jaune, d'orange jusqu'au rose glamour, en passant par le turquoise vif. L'opulence, tout autant que la sobriété et l'espièglerie le disputent à la diversité de cette collection qui regroupe les nouveautés des lignes Sterling Silver, Rebel at heart, Charm Club et TS Exclusive.

TS Exclusive : inspirée des monnaies anciennes et des trésors engloutis, la collection Mystic Island se caractérise par ses bijoux faits main. Les pièces THOMAS SABO aux incrustations colorées s'alignent sur des chaînes à maillons et réinterprètent le symbole emblématique du serpent.

Sterling Silver : la série Heritage Pink étincelle de gemmes roses facettées à la main ornant chaînes délicates, pendants d'oreilles oscillants et bagues cocktail opulentes.

Rebel at heart : carpe diem – cueillez le jour présent ! Cette devise est artistiquement illustrée par la série Rebel Cliffs. Symbole clé, le sablier stylisé orne l'ensemble de ses bijoux.

Charm Club : inspirée des tendances des années 2000, la série Charming Pop enrichit la collection Charming de nouvelles facettes. Son esthétique tridimensionnelle rappelle les ballons de baudruche gonflés à l'hélium, décorés de cœurs et de fleurs aux couleurs pastel.

Cette collection printemps/été 2023 signée THOMAS SABO sera disponible à partir du 12 janvier 2023 dans ses magasins du monde entier, sur la boutique en ligne www.thomassabo.com, ainsi que dans certaines boutiques spécialisées agréées.

À propos de THOMAS SABO

THOMAS SABO est une entreprise internationale leader sur le marché de la bijouterie qui propose ses créations variées par des stratégies multicanal de distribution sélective et haut de gamme. Au-delà du segment clé des bijoux en argent sterling 925 minutieusement travaillés à la main, THOMAS SABO conçoit et commercialise des montres (depuis 2009) et des lunettes de soleil (depuis 2019). Fondée en 1984 par Thomas Sabo à Lauf an der Pegnitz, en Allemagne du Sud, l'enseigne éponyme est représentée dans plus de 70 pays à travers le monde avec ses flagships et points de vente multimarques, par le bais de partenaires revendeurs et grâce à la boutique en ligne sur www.thomassabo.com avec son offre globale.

Sarina Förster

Tel: +49-(0)9123-9715786

Mail: [email protected]

SOURCE THOMAS SABO GmbH & Co. KG