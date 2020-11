Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) przewodzi 20 krajom w podpisaniu globalnej deklaracji działań

Obywatele wszystkich narodów żyją obecnie w szybko zmieniającym się społeczeństwie napędzanym przez informacje i technologie, a świat rozpaczliwie potrzebuje przefiltrować przytłaczające ilości danych, aby móc wyciągnąć obiektywne, logiczne i ścisłe wnioski. Na przykład już w momencie, gdy pierwszy kodeks prawa został wyryty na kamiennej tablicy, ludzie wiedzieli, że porządek społeczny, od jego powstania po reformę i ulepszenie, zaczyna się i kończy informacjami i zmianą ich struktury. Dziś zaawansowane i naukowe idee muszą wyjść poza ramy prac naukowych i zostać zintegrowane z precyzyjnymi cyfrowymi rozwiązaniami, które następnie będą systematycznie wdrażane z korzyścią dla cywilizacji ludzkiej.

W dzisiejszej erze cyfrowej najbardziej wszechobecnym i ukierunkowanym przyczynowo nośnikiem informacji są dane o transakcjach pieniężnych. Wykorzystując te dane jako źródło informacji, można budować wysoce efektywne, ukierunkowane ramy i instrumenty służące utrzymaniu porządku społecznego. Najbardziej praktyczną drogą do rzeczywistego wzmocnienia lub zreformowania systemu rządzenia państwem jest przekształcenie systemu monetarnego banku centralnego w krajowy ośrodek danych gospodarczych.

Z tej perspektywy TCSA śmiało wyobraża sobie nową ścieżkę rozwoju - wykorzystanie otwartego podejścia ekonomicznego i technologii opartej o dane z otwartych źródeł, aby służyć rządom i bankom centralnym na całym świecie w następujących zindywidualizowanych celach:

1. Budowa niezależnych systemów rynkowych dla podstawowych dóbr społecznych, takich jak infrastruktura, żywność, transport, gospodarka mieszkaniowa, zdrowie, edukacja, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne i inne dobra publiczne. Z kolei rządy mogą tworzyć możliwości zatrudnienia i rozwijać produktywność w związku z tymi systemami rynkowymi, koncentrować się na podstawowych interesach i prawach swoich obywateli oraz umacniać przyjęte zasady umowy społecznej i zaufanie między państwem a ludźmi, aby docelowo osiągnąć stabilność społeczną.

2. Osiągnięcie średniego rocznego wzrostu PKB na poziomie od 0,5% do 1,5% poprzez wieloaspektowe podejście obejmujące lokalizację podstawowych systemów rynku aktywów społecznych, a także globalizację technologii i systemów rynków przemysłowych.

3. Zapewnienie niezawodnych pod względem logicznym i efektywnych kosztowo projektów infrastruktury danych oraz usług instalacji systemów dla banków centralnych i terminali płatniczych w celu zbudowania nadrzędnego algorytmicznego systemu waluty państwowej na bazie działających elektronicznych i cyfrowych systemów płatniczych, co ma na celu pomóc krajom w stworzeniu bardziej stabilnego i niezależnego systemu walutowego.

Dział ds. globalnych TCSA utworzył wielojęzyczne grupy zadaniowe w języku angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim i arabskim, które świadczą usługi doradcze w zakresie transferu technologii dla banków centralnych i rządów krajów na wszystkich kontynentach. Specjaliści z TCSA doradzają rządom centralnym, instytucjom monetarnym, organizacjom międzynarodowym, partiom politycznym, ekspertom branżowym, badaczom naukowym i liderom biznesu. Ponadto wnoszą oni zasoby, wiedzę i możliwości oraz stosują szlachetne idee do najnowocześniejszych technologii danych - wszystko to w dążeniu do optymalizacji wydajności na wolnym rynku według koncepcji Hayka, wyjaśnienia granic podaży i popytu w teoriach Marksa skierowanych do ogółu społeczeństwa, aktualizacji niejasnego modelu ekonomicznego państwa interwencjonistycznego Keynesa w celu uzyskania precyzyjnego, opartego na danych modelu gospodarki rynkowej, prowadząc społeczeństwo ku lepszej przyszłości opartej na wolności, stabilności i dobrobycie.

