Thrupp & Maberly : Un carrossier britannique de renom entre dans une nouvelle ère de voitures sur mesure

COVENTRY, Angleterre, 7 août 2026 /PRNewswire/ -- L'un des noms les plus emblématiques de l'histoire britannique de la carrosserie automobile entame un nouveau chapitre.

Thrupp & Maberly, dont les origines remontent au XVIIIe siècle, renaît aujourd'hui sous la forme d'un atelier britannique contemporain de carrosserie, spécialisé dans la création de voitures hautement personnalisées pour une clientèle internationale exigeante. Basée à Coventry, l'entreprise allie un savoir-faire artisanal traditionnel à une ingénierie moderne, un design contemporain et un souci du détail sans compromis.

Thrupp & Maberly Coachbuilders

L'atelier se spécialisera dans la fabrication de voitures de très petite série à carrosserie sur mesure, d'intérieurs fabriqués à la main et de commandes privées, réalisées par une équipe dédiée composée d'une soixantaine d'artisans et de spécialistes. Chaque commande fera l'objet d'une conception sur mesure, à partir des meilleurs matériaux et selon les principes intemporels de la construction automobile britannique.

Née d'un partenariat entre Brendan O'Toole et Lars Carlstrom, Thrupp & Maberly allie plusieurs décennies de savoir-faire spécialisé dans l'automobile à une expérience industrielle internationale, donnant ainsi naissance à une entreprise axée sur l'artisanat, l'exclusivité et le design intemporel.

L'entreprise ne produira pas de répliques de modèles historiques. Au contraire, elle créera des voitures contemporaines originales qui rendront hommage aux traditions de la carrosserie britannique tout en intégrant l'ingénierie, les matériaux et les technologies modernes.

Thrupp & Maberly travaille actuellement sur sa première commande, dont le nom de code interne est « Project Mayfair ». Ce modèle propose une interprétation contemporaine de la grande routière britannique, alliant des proportions raffinées, une carrosserie fabriquée à la main, des matériaux soigneusement sélectionnés et une production en série très limitée. De plus amples informations seront communiquées plus tard cet automne.

Depuis son siège de Coventry, Thrupp & Maberly est en mesure de répondre à la demande internationale croissante en voitures de luxe ultra-personnalisées, en offrant à ses clients privés un niveau de savoir-faire, de discrétion et de personnalisation qui incarne la plus haute tradition de la carrosserie britannique.

Thrupp & Maberly S.A.S. www.thruppmaberly.com