Thrupp & Maberly: Traditionsreicher britischer Karosseriebauer läutet eine neue Ära maßgeschneiderter Automobile ein

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Thrupp & Maberly

Aug 07, 2026, 10:19 ET

COVENTRY, England, 7. August 2026 /PRNewswire/ -- Einer der traditionsreichsten Namen Großbritanniens im Karosseriebau schlägt ein neues Kapitel auf.

Thrupp & Maberly, dessen Wurzeln bis ins 18. Jahrhundert zurückreichen, kehrt als modernes britisches Karosseriebau-Atelier zurück, das sich der Fertigung maßgeschneiderter Fahrzeuge für eine anspruchsvolle internationale Kundschaft verschrieben hat. Das in Coventry ansässige Unternehmen verbindet traditionelle Handwerkskunst mit moderner Technik, zeitgemäßem Design und kompromissloser Liebe zum Detail.

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Thrupp & Maberly Coachbuilders
Thrupp & Maberly Coachbuilders

Das Atelier wird sich auf in Kleinstserie gefertigte, handgefertigte Automobile mit individueller Karosserie, handgefertigte Innenausstattungen und private Auftragsarbeiten spezialisieren, die von einem engagierten Team aus rund sechzig Handwerkern und Spezialisten hergestellt werden. Jeder Auftrag wird individuell unter Verwendung hochwertigster Materialien und nach den bewährten Prinzipien des britischen Karosseriebaus umgesetzt.

Thrupp & Maberly entstand aus einer Partnerschaft zwischen Brendan O'Toole und Lars Carlstrom und vereint jahrzehntelange Fachkompetenz im Automobilhandwerk mit internationaler Industrieerfahrung. So entstand ein Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf Handwerkskunst, Exklusivität und zeitlosem Design liegt.

Das Unternehmen wird keine Nachbildungen historischer Modelle herstellen. Stattdessen wird das Unternehmen originelle, zeitgemäße Automobile entwickeln, die die Traditionen des britischen Karosseriebaus würdigen und gleichzeitig moderne Ingenieurskunst, Materialien und Technologien einbeziehen.

Thrupp & Maberly arbeitet derzeit an seinem ersten Auftrag unter dem internen Projektnamen  – Projekt Mayfair. Das Programm steht für eine zeitgemäße Interpretation des britischen Grand-Touring-Wagens und vereint raffinierte Proportionen, handgefertigte Karosserie, sorgfältig ausgewählte Materialien und eine streng limitierte Stückzahl. Weitere Einzelheiten werden im Laufe dieses Herbstes bekannt gegeben.

Von seinem Standort in Coventry aus ist Thrupp & Maberly bestens aufgestellt, um der wachsenden internationalen Nachfrage nach maßgeschneiderten Luxuslimousinen gerecht zu werden, und bietet Privatkunden ein Maß an Handwerkskunst, Diskretion und Individualität, das die höchste Tradition des britischen Karosseriebaus ausmacht.

Thrupp & Maberly Ltd. www.thruppmaberly.com 

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