Thrupp & Maberly: Un histórico carrocero británico entra en una nueva era de automóviles a medida

COVENTRY, Inglaterra, 7 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Una de las firmas más históricas de la fabricación de carrocerías en Gran Bretaña entra dentro de una nueva etapa.

Thrupp & Maberly, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, vuelve en forma de taller británico de carrocería contemporáneo dedicado a la creación de automóviles completamente personalizados para una clientela internacional exigente. Con sede en Coventry, la empresa se encarga de combinar la artesanía tradicional junto a la ingeniería moderna, el diseño contemporáneo y una atención al detalle sin concesiones.

Thrupp & Maberly Coachbuilders

El taller se especializará en automóviles de carrocería de producción ultralimitada, interiores artesanales y encargos privados, todo ello confeccionado por medio de un equipo dedicado formado por unos sesenta artesanos y especialistas. Cada encargo se desarrollará individualmente utilizando los mejores materiales y los principios perdurables de la carrocería británica.

Fundada a través de la colaboración entre Brendan O'Toole y Lars Carlstrom, Thrupp & Maberly junta décadas de experiencia especializada en la fabricación de automóviles con experiencia industrial internacional, creando una empresa centrada en la artesanía, la exclusividad y el diseño atemporal.

La empresa no producirá réplicas de modelos clásicos. En su lugar, se basará en la creación de automóviles contemporáneos originales que honren las tradiciones de la carrocería británica al tiempo que incorporan la ingeniería, los materiales y la tecnología modernos.

Thrupp & Maberly está desarrollando su primer encargo bajo el nombre interno de Project Mayfair. El programa representa una interpretación contemporánea del automóvil británico de gran turismo, en el que se combinan proporciones refinadas, carrocería artesanal, materiales cuidadosamente seleccionados y una producción muy limitada. A finales de otoño se van a dar a conocer más detalles.

Desde su sede en Coventry, Thrupp & Maberly está posicionada para atender la creciente demanda internacional de automóviles de lujo ultra personalizados, con el fin de poder proporcionar a sus clientes privados un nivel de artesanía, discreción e individualidad que define la más alta tradición de la carrocería británica.

Thrupp & Maberly Ltd. www.thruppmaberly.com