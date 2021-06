Thule Group renforce la durabilité de son activité grâce à Elastic Suite d'Emerald

Le déploiement de la technologie numérique améliore le marchandisage en gros sans impression

DENVER, 23 juin 2021 /PRNewswire/ -- Emerald Holding, Inc. (Emerald) a annoncé aujourd'hui que Thule Group, une entreprise mondiale leader dans le domaine des produits pour le sport et les activités de plein air, a déployé la solution de catalogue numérique Elastic Suite d'Emerald pour améliorer la durabilité de ses programmes de vente et de marketing B2B. Cette initiative s'appuie sur l'engagement ferme de Thule Group en faveur d'un marchandisage numérique en gros sans impression, en introduisant un processus d'achat plus intégré, plus ciblé et plus organisé avec les partenaires détaillants du groupe.

« Thule Group est très enthousiaste à l'idée de poursuivre ses efforts en matière de développement durable en recherchant des partenaires qui non seulement partagent notre vision et nos valeurs, mais qui nous aident aussi à poursuivre notre tradition de gestion de l'environnement », a déclaré Schuyler Horton, vice-président des ventes et du service. « Bien que nous utilisions déjà des catalogues numériques, nous avons rencontré certaines limites qui nécessitaient des tirages personnalisés. Grâce à notre partenariat avec Elastic et à la flexibilité de leur plateforme, nous avons pu étendre nos capacités et créer des catalogues numériques segmentés de manière dynamique et offrir la bonne combinaison de produits à nos clients détaillants et à nos canaux uniques - éliminant ainsi le besoin d'imprimer. »

Thule Group est un membre de longue date du Pacte mondial des Nations Unies et les efforts de l'entreprise en matière de développement durable sont conformes aux principes et aux directives de la Global Reporting Initiative. Le déploiement d'Elastic est conforme à la décision de Thule Group de rejoindre l'initiative de renommée internationale Science Based Targets, qui soutient l'accord de Paris sur la lutte contre le changement climatique. En conséquence, l'entreprise se fixe des objectifs encore plus précis pour son travail continu à long terme visant à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre et celles de ses fournisseurs.

« C'est un privilège pour toute l'équipe d'Elastic de s'associer à un leader mondial légendaire de la fabrication durable comme Thule Group et de l'aider à optimiser l'efficacité de sa programmation des ventes B2B », a déclaré Johan Westerholm, directeur général Europe d'Elastic Suite. « Nous sommes activement engagés aux côtés de Thule Group, en l'aidant à créer une approche plus organisée de son marchandisage en gros tout en atteignant un niveau plus élevé de segmentation des ventes B2B avec des détaillants cibles spécifiques. »

Les catalogues de produits numériques de gros personnalisés via Elastic seront désormais partagés de manière transparente avec le réseau mondial de détaillants de Thule. Les marques Thule Case Logic et SportRack seront incluses dans le déploiement auprès des représentants commerciaux de l'entreprise. Le déploiement mondial d'Elastic couvre les régions EMEA, Amérique du Nord et Asie de Thule Group.

