Thundercomm annonce une gamme de systèmes sur modules TurboX pour le marché IoT de nouvelle génération, faisant intervenir plusieurs produits de Qualcomm Technologies

NUREMBERG, Allemagne, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Dans le cadre du salon Embedded World 2020, Thundercomm, fournisseur leader mondial en produits et solutions d'Internet des objets (IoT), a annoncé une gamme systèmes sur modules (SOM, pour System-on-Modules) alimentés par les plateformes de Qualcomm Technologies, à savoir le SOM T55 Thundercomm TurboX™ et le SOM TurboX C865 pour la connectivité 5G, les SOM TurboX C404 et C405 pour les solutions d'enceintes intelligentes, le SOM TurboX T95 pour les solutions LTE-M/NB-IoT, ainsi que le SOM TurboX CM2150 et le SOM TurboX CM450 pour les solutions intelligentes de détail. La plupart des solutions sont commercialement disponibles, excepté le TurboX T55, alimenté par le système 5G Modem-RF Qualcomm® SnapdragonTM X55, de même que le TurboX C865, qui fait intervenir la plateforme phare Qualcomm® SDM865, ainsi que le TurboX CM2150 et le TurboX CM450 qui suivront au premier trimestre 2020.

Les SOM TurboX C404 et C405 permettent des performances acoustiques sublimes pour les enceintes et les barres de son intelligentes

De nos jours, les clients attendent une qualité audio supérieure, alliée à des expériences toujours plus intelligentes pour l'utilisateur final. Les SOM Thundercomm TurboX C404 et C405 sont alimentés par les systèmes sur puces (SoC, pour System-on-Chips) quadricœurs Qualcomm® QCS404 et Qualcomm® QCS405, qui offrent une architecture hautement intégrée, notamment un moteur d'intelligence artificielle Qualcomm® pour la reconnaissance vocale basée sur l'apprentissage machine, une détection haute performance et faible consommation des mots clés, préchargée et fonctionnant sur un DSP, une compatibilité avec un son immersif à la maison Dolby Atmos et DTS:X, ainsi qu'une connectivité leader du secteur au travers du Wi-Fi avancé 2x2, du Bluetooth, et du ZigBee. Thundercomm est un fournisseur leader qui propose des SOM basés sur les SoC QCS404 et QCS405, offrant aux clients une solution à guichet unique pour les services de conception, le développement de logiciels et d'applications, les services cloud, et plus encore.

Solutions basées sur le LTE-M/NB-IoT pour les clients mondiaux, incluant le TurboX T95

Le TurboX T95, bâti sur le modem Qualcomm® 9205 LTE, est compatible Cat M1, NB1 et NB2, EGPRS, et intégré avec GNSS. Grâce à un facteur de forme hautement intégré, le T95 atteint des performances à consommation ultra-basse, ce qui permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

Sur la base du TurboX T95, Thundercomm fournit une multitude de solutions de bout en bout couvrant les localisateurs d'actifs, les écrans de contrôle de santé, les systèmes de sécurité, les capteurs pour les villes intelligentes, les compteurs intelligents, ainsi que divers localisateurs portables. Ces solutions sont compatibles GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, et Wi-Fi, ce qui permet une géolocalisation en intérieur et en extérieur. Grâce au processeur intégré ARM Cortex A7 au sein du modem Qualcomm 9205 LTE, ces solutions permettent aux appareils LTE-M/NB-IoT de collecter et de traiter les données à la périphérie, ce qui permet des mises en œuvre rentables qui envoient uniquement des informations clés vers le cloud. Les solutions TurboX T95 permettent de réduire la complexité et d'harmoniser le développement de projets d'IoT.

Solutions complètes pour la vente au détail intelligente

À l'ère de l'IoT, les boutiques physiques deviennent beaucoup plus intelligentes, offrant aux clients des options innovantes de paiement, de recherche et d'achat de produits via leurs appareils intelligents. Conçus sur mesure pour les appareils intelligents dans le cadre de la vente au détail, les SOM TurboX CM2150 et CM450 sont rentables, efficients en termes de consommation, et offrent une connectivité complète, ainsi que des expériences de pointe pour les utilisateurs finaux, grâce à une informatique de pointe, à des graphismes fluides, ainsi qu'à une qualité remarquable de caméra.

Grâce à ces SOM, Thundercomm offre aux clients une solution à guichet unique pour la vente au détail intelligente, couvrant les points de vente intelligents, les distributeurs automatiques, la signalétique numérique, les appareils portables, etc.

En tant que fournisseur leader mondial en produits et solutions d'IoT, Thundercomm possède une historique solide en termes d'ingénierie, ainsi qu'une expertise dans la fourniture d'une large gamme de produits et services fondés sur les plateformes de Qualcomm Technologies.

« Thundercomm fournit à ses clients du monde entier des technologies et solutions innovantes de pointe en matière d'IoT. Avec l'évolution des réseaux 5G, nous sommes convaincus que l'IoT connaîtra à l'avenir une croissance plus rapide », a déclaré Hiro Cai, PDG de Thundercomm. « Nous espérons bâtir un partenariat crédible avec nos clients, afin de les aider à saisir les opportunités de la 5G, et de développer des applications d'IoT plus intelligentes et plus connectées dans le domaine des enceintes intelligentes, des appareils portables intelligents, de la vente au détail intelligente, et plus encore. »

À propos de Thundercomm

Thundercomm, basée à San Diego, est une coentreprise formée par Thunder Software Technology Co., Ltd et Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Thundercomm a été créée pour accélérer l'innovation dans l'Internet des objets (IoT) et l'industrie automobile, en apportant des solutions à guichet unique s'appuyant sur les plateformes mobiles et automobiles de Qualcomm Technologies. Sa capacité dans les systèmes d'exploitation, notamment Android, Linux et autres, son riche portefeuille de logiciels et de technologies d'intelligence artificielle sur dispositif acquis auprès de ThunderSoft, ainsi que son réseau mondial de vente et de support sont autant d'atouts qui font de Thundercomm un partenaire précieux et fiable pour les clients du monde entier désireux de générer des produits de nouvelle génération et de grande qualité, et d'en réduire le délai de mise sur le marché. En savoir plus sur www.thundercomm.com

Thundercomm est une marque déposée de Thundercomm Technology Co., Ltd. en Chine et dans d'autres pays.

Qualcomm et Snapdragon sont des marques de commerce de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm SDM865, Qualcomm AI Engine, Qualcomm QCS404, Qualcomm QCS405, et Qualcomm 9205 LTE Modem sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

