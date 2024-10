Thundercomm lance RUBIK Pi sur les plateformes Qualcomm

Rendre plus accessible le développement d'applications grâce à l'inférence IA

AUSTIN, Texas, 8 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Embedded World -- Lors d'un événement industriel organisé aujourd'hui à Austin, Thundercomm a annoncé RUBIK Pi, le premier Pi conçu sur les plateformes SoC de Qualcomm® pour les développeurs. RUBIK Pi est un outil innovant qui vise à abaisser les barrières du développement d'applications avec l'inférence IA, permettant ainsi aux développeurs d'accéder à des outils de R&D d'IA performants et faciles à déployer.

Le produit Pi est indispensable pour les amateurs d'électronique et les développeurs. Il peut être considéré comme un micro-ordinateur, doté d'un processeur, d'une mémoire, d'un stockage et de diverses interfaces sur une carte de la taille d'une carte de crédit. Thundercomm, fournisseur mondial de produits et de solutions IoT s'est appuyé sur son expertise en matière de technologies TIC et de flux de travail des développeurs pour lancer RUBIK Pi, qui vise à créer les outils de R&D les plus conviviaux dans le domaine de l'IA.

RUBIK Pi utilise le processeur Qualcomm® QCS6490, offrant 12,5 TOPS de performance d'inférence IA et prenant en charge un LLM de 1,8 milliard de paramètres. Grâce à Qualcomm® AI Hub, les développeurs ont la capacité d'explorer les outils de pointe qui leur permettent de télécharger des modèles d'IA pré-optimisés ou d'exploiter leur propre modèle afin d'obtenir les meilleures performances du SoC.

RUBIK Pi est compatible avec Qualcomm® Linux®, Android et Windows, ce qui garantit une large compatibilité des systèmes d'exploitation. Il présente également une compatibilité ascendante avec le SOM C8550 de Thundercomm et une compatibilité descendante avec le SOM C5430P, ce qui permet aux développeurs de bénéficier d'une grande évolutivité.

« Nous sommes ravis de voir Thundercomm lancer RUBIK Pi. Il s'agit du premier produit Pi construit sur la plateforme SoC de Qualcomm®, prenant en charge Qualcomm® Linux® et Android, Windows et Ubuntu », a déclaré Manvinder Singh, Vice-président de la gestion des produits, des solutions partenaires, de l'expérience des développeurs, de l'industrie et de l'IoT embarqué, Qualcomm Technologies, Inc. « Il dispose d'un ensemble riche d'interfaces IO et offre des performances de calcul et d'IA inégalées pour libérer la créativité des développeurs. Le support de Qualcomm® Al Hub permettra aux développeurs de déployer rapidement des modèles d'IA optimisés sur RUBIK Pi. »

« RUBIK Pi est une carte de développement légère qui est non seulement facile à utiliser et peu coûteuse, mais qui présente également une valeur ESG significative. En rendant le développement d'applications d'IA accessible aux débutants, il promeut l'éducation à l'IA, améliore les connaissances technologiques et favorise l'équité sociale », a déclaré Pier Zhang, vice-président de Thundercomm.

Les commandes préliminaires de RUBIK Pi seront disponibles au début du mois de novembre. Pour plus d'informations sur RUBIK Pi, veuillez consulter la page web.

À propos de Thundercomm

Thundercomm, dont le siège se trouve à San Diego, est une coentreprise avec Qualcomm®. Thundercomm a été créée pour accélérer l'innovation dans le domaine de l'Internet des objets et de l'industrie automobile, en proposant des solutions globales basées sur les technologies Qualcomm. Pour en savoir plus : www.thundercomm.com.

La marque déposée Linux® est utilisée en vertu d'une sous-licence accordée par la Fondation Linux, le licencié exclusif de Linus Torvalds, propriétaire de la marque à l'échelle mondiale.

