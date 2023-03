Thunes contrata diretor para a América Latina para impulsionar o crescimento regional

Thunes nomeia Victor Lucena , especialista em pagamentos internacionais, como diretor da LATAM

Como resultado desta nomeação, a Thunes planeja expandir suas parcerias na América Latina

SÃO PAULO e SINGAPURA, 1º de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Thunes, uma empresa global de pagamentos internacionais, anunciou hoje a nomeação de Victor Lucena como o novo diretor LATAM da empresa. Como diretor LATAM da empresa, Victor Lucena ficará baseado em São Paulo e supervisionará todos os aspectos das operações da Thunes na América Latina, liderando a equipe e a estratégia de crescimento da Thunes na região.

1

Nativo da Fintech, Victor ganhou ampla experiência em vendas e desenvolvimento de negócios para as principais plataformas de pagamentos e empresas de serviços financeiros, incluindo PayU, Binance, Worldpay e Rapyd. Tendo trabalhado no Brasil e em muitos outros países da América do Sul, ele traz uma profunda compreensão das diferenças culturais regionais e da dinâmica do mercado para sua nova função. Ele foi diretamente responsável por fechar negócios com algumas das grandes marcas digitais da região.

"A região LATAM e a região caribenha é o lar de uma infinidade de inovadores de fintech e tecnologia que reinventam pagamentos e finanças incorporadas e estabelecem padrões elevados para serviços digitais inteligentes e descomplicados. Além disso, a população da região tem um enorme potencial, já que milhões de consumidores podem usar aplicativos e serviços móveis e aproveitar a tecnologia para trabalhar internacionalmente e se conectar à economia global. Assim, com as profundas percepções de Victor sobre pagamentos e fintech em todo o Brasil e na região mais ampla, bem como sua experiência em impulsionar o crescimento de serviços financeiros e parceiros de tecnologia, ele será um ativo inestimável para a Thunes à medida que acelera seu crescimento na região", disse Jenna Wyer, SVP/GM para as Americas da Thunes.

"Estou entusiasmado em me juntar à Thunes e liderar sua contínua expansão global na região da LATAM, que abriga algumas das economias emergentes mais dinâmicas do planeta. A Thunes pode ajudar as Fintechs na América Latina e as empresas a destravar grandes oportunidades de crescimento, apoiando suas ambições de pagamentos internacionais e conectando-a a outros continentes. Estou ansioso para intensificar nossas parcerias existentes neste mercado vibrante e gerar novas conexões", disse Victor Lucena, diretor LATAM da Thunes.

A Thunes estabeleceu parcerias regionais de pagamento em 17 países da América Latina, incluindo Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Uruguai. A empresa 2022 lançou parcerias com a Bexs e a Daycoval para permitir pagamentos de recebimentos de negócios e clientes em tempo real para o Brasil e o Banco Santander, no México, para permitir pagamentos em tempo real. A Thunes também oferece recursos de aceitação de pagamentos na região, com mais de 50 opções alternativas de pagamento disponíveis para integração, incluindo PIX, Mercado Pago e PicPay no Brasil, contas virtuais e Oxxo Pay no México, e PSE e Nequi na Colômbia.

Sobre a Thunes

Fundada em 2016, a Thunes é uma empresa B2B que impulsiona pagamentos para os negócios de crescimento mais rápidos do mundo - de gigantes da Gig Economy, como Uber e Deliveroo e o super aplicativo Grab do Sudeste Asiático a líderes globais de Fintech, como PayPal e Remitly. Por meio de uma conexão simples e única, consumidores e empresas podem enviar e receber pagamentos de todos os cantos do mundo. Atualmente, a Thunes suporta 80 moedas, permite pagamentos para 130 países e ajuda a aceitar 300 métodos de pagamento. Na abril de 2022, a Thunes adquiriu uma participação de controle na empresa líder de plataforma de PLD e Conformidade Tookitaki, que agora permite os recursos avançados de conformidade, antifraude e anti-lavagem de dinheiro (LMA) da empresa, estabelecendo uma referência internacional para conformidade sustentável. A empresa está sediada em Singapura, com escritórios regionais em Londres, Paris, Xangai, Dubai, Hong Kong, Miami Barcelona e Nairóbi. Para mais informações, acesse www.thunes.com

CONTATO: [email protected]

Contato México & LATAM para a imprensa

Gerardo Espinosa

[email protected]

WhatsApp: +521 5564 84 6563

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012032/1.jpg

FONTE Thunes

SOURCE Thunes