Thunes parmi les meilleures entreprises mondiales de technologie financière en 2026, selon CNBC et Statista

Thunes, leader des paiements transfrontières, figure depuis deux ans sur la prestigieuse liste

SINGAPOUR, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La société Thunes, l'« autoroute intelligente » permettant de transférer des fonds à travers le monde, est présente pour la deuxième année consécutive dans le classement des meilleures entreprises mondiales de technologie financière, publié par CNBC et Statista. Cette reconnaissance durable confirme le rôle de Thunes comme leader mondial dans le domaine de l'interopérabilité des paiements et des transferts d'argent internationaux.

Le classement annuel établi par CNBC et Statista, qui place Thunes dans la catégorie « Paiements », met en avant les entreprises de technologie financière qui génèrent le plus grand impact commercial et sont à l'origine des innovations les plus marquantes à l'échelle mondiale.

Thunes joue un rôle de passerelle centrale entre des écosystèmes financiers fragmentés. Son réseau mondial direct assure l'interopérabilité en reliant les banques, les portefeuilles mobiles, les systèmes de paiement locaux en temps réel et les actifs numériques, afin de rendre possible la circulation mondiale des valeurs.

Thunes fournit cette connectabilité à travers deux canaux distincts. Grâce à une intégration directe d'API, le réseau offre à ses membres un accès immédiat à une infrastructure de paiement conforme et ultrarapide, comprenant notamment de nouveaux partenaires tels qu'Absa Bank, EcoBank, Mashreq, Mastercard, MTN Tanzania, Ripple, Sterling Bank ou encore WeChat Pay HK. Le partenariat stratégique entre Thunes et Swift permet à plus de 11 500 établissements financiers d'effectuer des paiements instantanés et sans friction directement vers des comptes bancaires, des portefeuilles mobiles et des portefeuilles de cryptomonnaies stables, sans aucune intégration supplémentaire.

Le crédit accordé à Thunes par CNBC et Statista témoigne de l'ampleur croissante de son infrastructure. Aujourd'hui, son réseau mondial direct relie un large éventail de terminaux couvrant 140 pays, 90 monnaies fiduciaires et 12 milliards de comptes bancaires, portefeuilles mobiles et portefeuilles de cryptomonnaies stables. De plus, le réseau prend en charge 15 milliards de cartes et plus de 220 moyens de paiement alternatifs.

Chloé Mayenobe, directrice générale adjointe de Thunes, ajoute : « Notre présence pour la deuxième année consécutive dans le classement des meilleures entreprises de technologie financière établi par CNBC et Statista confirme une nouvelle fois le bien-fondé de notre stratégie. Notre objectif est de remédier à la fragmentation du secteur des paiements afin de proposer aux entreprises et à leurs clients un accès équitable à l'économie mondiale. En matière de paiement, la véritable innovation passe par une interopérabilité totale. En reliant les rails de paiement en monnaies fiduciaires, les portefeuilles mobiles et les actifs numériques, directement pour nos membres ou grâce à notre puissante intégration avec Swift, nous faisons des transferts d'argent universels en temps réel une réalité quotidienne. »

Mathieu Limousi, directeur commercial chez Thunes, déclare : « CNBC et Statista comptent parmi les références les plus respectées de notre secteur, figurer sur cette liste prestigieuse pour la deuxième année consécutive est donc un immense honneur. Cette distinction témoigne clairement de la confiance profonde que le marché accorde à la vision stratégique de Thunes et à notre présence mondiale, qui connaît une croissance fulgurante. Elle prouve que nos efforts pour mettre en place un écosystème financier plus interconnecté trouvent un écho très favorable auprès de nos partenaires et de l'ensemble du secteur. »

Pour consulter le classement 2026 des meilleures entreprises mondiales de technologie financière publié par CNBC et Statista, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.cnbc.com/worlds-top-fintech-companies-2026.

À propos de Thunes :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.thunes.com.

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