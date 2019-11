Thuraya MarineStar oferece solução inovadora de voz, rastreamento e monitoramento em um único produto flexível

A Thuraya MarineStar é perfeitamente adequada para pequenas embarcações, e altamente escalável para atender aos requisitos operacionais de embarcações maiores. O serviço estará disponível através da rede de distribuição global da Thuraya, e oferecerá cobertura às rotas marítimas mais movimentadas do mundo e hotspots para pesca dentro da área do satélite da Thuraya.

Prevemos uma alta demanda da solução Thuraya MarineStar no setor pesqueiro global que se encontra sob pressão crescente para reduzir a pesca não declarada e não regulamentada. Os governos agora exigem que as embarcações pesqueiras informem suas capturas de peixes eletronicamente e registrem seus movimentos enquanto no mar. A MarineStar facilita a conformidade ao agrupar todos os elementos essenciais em um só pacote acessível. As principais aplicações incluem a delimitação geográfica, o rastreamento, alertas e informes de capturas de peixes. O rastreamento está condicionado como um serviço de ponta a ponta e pronto para o uso baseado no tempo, distância, velocidade e área, sem necessidade de nenhum hardware extra. Um botão SOS está incluído para uso em casos de emergência. De acordo com dados da Comissão de Pesca do Pacífico Ocidental e Central (WCPFC na sigla em inglês), 80% das regiões pesqueiras do mundo são abrangidas pela área da Thuraya, o que a torna verdadeiramente um serviço global.

A Thuraya MarineStar é também ideal para frotas mercantes regionais que necessitam de um backup alternativo para comunicações via rádio, GSM, VSAT ou outros serviços básicos de comunicações de voz.

Shawkat Ahmed, diretor comercial da Thuraya, comentou: "A Thuraya MarineStar representa um capítulo novo e importante no portfólio marítimo da Thuraya. Com mais de 300.000 embarcações pequenas que devem beneficiar-se do serviço, esperamos trabalhar com nossos parceiros de distribuição para o lançamento da Thuraya MarineStar globalmente e beneficiar-se da forte demanda potencial dos usuários dessa solução inovadora".

Mais funcionalidade para integradores de sistemas

A Thuraya MarineStar oferece aos usuários e aos integradores de sistemas funcionalidade excelente em inúmeros idiomas. Uma gama de interfaces físicas proporcionará suporte a dispositivos de terceiros e sensores múltiplos. As informações do sensor podem ser transmitidas facilmente e de maneira acessível, oferecendo suporte ao monitoramento de operações a bordo. O dispositivo permite também a programação sem fio (over-the-air) e o acesso remoto ao terminal.

Chamadas de voz de baixo custo e alta qualidade fornecem suporte às operações diárias e mantêm a tripulação em contato com a costa, quando no mar. Com mais de 395 acordos de roaming em 161 países, a Thuraya é a única operadora de Banda L a abrir oportunidades de negócios para operadoras de redes móveis (ORMs). A MarineStar é apoiada por planos de números locais e roaming do GSM na rede de satélite da Thuraya. Como resultado, os usuários permanecem conectados nos números do sistema GSM até mesmo quando fora da cobertura terrestre.

A proposição de valor ímpar da Thuraya MarineStar representa uma solução indispensável para usuários e distribuidores. Pacotes de airtime flexíveis e personalizados estão à disposição para todos os aspectos, desde voz até rastreamento e monitoramento para que a solução seja acessível para a maioria dos orçamentos. Não há contratos a longo prazo, taxas ocultas ou taxas devido ao término antecipado. Esses benefícios, aliados à versatilidade e aos recursos notáveis da solução, constituem a combinação valiosa para os usuários e tornam a Thuraya MarineStar uma parte essencial de qualquer portfólio de distribuidores.

