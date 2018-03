thyssenkrupp inaugura torre de teste de alta velocidade na China

ESSEN, Holanda e ZHONGSHAN, China, 23 de março de 2018 /PRNewswire/ -- Hoje, a fabricante global thyssenkrupp Elevator conquistou outro importante marco em sua ambição de inovação, com a cerimônia de inauguração de sua fábrica e torre de teste mais recente na cidade de Zhongshan.

Na cerimônia de inauguração, a torre de teste roubou a cena. Com 248 metros de altura (31 andares acima do chão), é uma das torres de teste mais altas do mundo e proporciona um símbolo da solidez e liderança da empresa na inovação de elevadores.

Com 13 túneis, a torre de teste pode ser usada para experimentar novos conceitos e produtos piloto - incluindo um novo elevador de alta velocidade que atingirá até 18 metros por segundo, bem como o primeiro sistema de elevador sem cordas do mundo, o MULTI.

A thyssenkrupp já possui uma torre de teste na Alemanha - onde fica a sede da empresa - que foi inaugurada em outubro do ano passado.

Andreas Schierenbeck, CEO da thyssenkrupp Elevator, declarou: "Sempre ambicionamos estar perto de nossos clientes, e o processo de teste é importante para garantir que podemos ser flexíveis quanto ao que as pessoas realmente querem e precisam. A China é um território empolgante no qual operar, com mais de 500.000 unidades sendo instaladas a cada ano - portanto, foi uma escolha natural a construção de nossa primeira torre de teste internacional ali."

Com vendas de 7,7 bilhões de euros no ano fiscal 2016/2017 e clientes em 150 países, a thyssenkrupp Elevator construiu sua posição como uma das principais empresas de elevadores do mundo do zero em meros 40 anos, aplicando as capacidades exclusivas de engenharia da thyssenkrupp. Com mais de 50.000 funcionários altamente habilitados, a empresa oferece produtos e serviços inovadores voltados a satisfazer os requisitos dos clientes. O portfólio inclui elevadores, escadas rolantes e esteiras rolantes, pontes de embarque de passageiros, elevadores para escadas, bem como soluções de serviços personalizados.

