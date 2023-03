thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est signe un protocole d'accord avec CarbonChain pour la transparence carbone des métaux

La comptabilité carbone transparente et précise de CarbonChain soutiendra thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est dans ses efforts de décarbonisation.

LONDRES, 18 mars 2023 /PRNewswire/ -- CarbonChain , une plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA utilisant des données granulaires pour fournir une visibilité de bout en bout sur l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, a annoncé avoir signé un protocole d'accord historique avec thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est , le principal partenaire de matériaux industriels sur le marché de l'Europe de l'Est, afin de construire un écosystème de transparence du carbone dans l'industrie des métaux.

« La pièce manquante pour la décarbonisation de l'acier est l'engagement des fournisseurs en faveur d'une comptabilité carbone précise », a déclaré Adam Hearne, PDG et cofondateur de CarbonChain. « La combinaison de l'expertise de CarbonChain en matière de comptabilisation du carbone et de la présence profondément enracinée de thyssenkrupp dans l'industrie sera un outil essentiel pour stimuler la transparence et la décarbonisation à travers les chaînes d'approvisionnement de l'acier qui se croisent. »

L'accord permet à CarbonChain de fournir à thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est les outils nécessaires pour suivre les émissions de gaz à effet de serre de la production de métaux et définir des normes de transparence des fournisseurs. thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est a récemment publié ses objectifs de développement durable , partageant son engagement à opérer sur une base climatiquement neutre, à réduire les émissions de CO2 dans la chaîne d'approvisionnement et à mettre en œuvre des normes sociales.

« Il est essentiel d'intégrer la transparence des émissions de GES dans les chaînes d'approvisionnement de thyssenkrupp », a déclaré Jörg Heiles, PDG de l'unité opérationnelle « Matériaux », thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est. « En joignant nos forces à celles de fournisseurs comme les usines et en utilisant la solution technique de pointe de CarbonChain, l'industrie peut commencer à assurer la transparence des émissions de haute fidélité, de sorte que les décisions de décarbonisation puissent être prises au niveau du fournisseur, du produit et de l'entreprise. La collaboration avec nos fournisseurs nous aidera à préparer nos chaînes d'approvisionnement à l'établissement de rapports et à la réglementation sur la tarification du carbone, à développer des objectifs climatiques significatifs et à soutenir notre engagement politique continu. »

Ensemble, les deux entreprises favoriseront l'adoption de solutions numériques pour suivre les émissions de GES dans l'ensemble des chaînes d'approvisionnement. Ce projet vise à améliorer la transparence pour thyssenkrupp Materials Services Europe de l'Est, aux côtés d'autres leaders de l'industrie, grâce à des informations détaillées sur les points chauds de sa chaîne d'approvisionnement en matière de carbone, sur l'empreinte carbone des produits et sur les possibilités de réduction des émissions.

À propos de CarbonChain

CarbonChain permet aux entreprises de prendre des décisions soucieuses du climat afin d'accélérer l'adoption d'une économie nette zéro. Sa plateforme de comptabilisation du carbone alimentée par l'IA automatise le suivi des émissions grâce à des données précises, granulaires et au niveau des actifs pour les chaînes d'approvisionnement à forte intensité de carbone, y compris les métaux, l'exploitation minière et la fabrication. La méthodologie de CarbonChain a été validée par SGS et vérifiée par Bureau Veritas pour les fabricants, les négociants en matières premières, les financiers et les entreprises de fret afin d'obtenir un aperçu inégalé des risques et des opportunités liés au carbone en temps quasi réel.

Fondé en 2019, CarbonChain est un fournisseur de solutions accrédité par le CDP, un partisan du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD) et un fier membre de ResponsibleSteel. CarbonChain est soutenu par la branche innovation du gouvernement britannique (InnovateUK) et a fait partie de la cohorte Y Combinator Summer 2020. Visitez carbonchain.com pour en savoir plus.

Contact pour les médias : [email protected]

