TI Fluid Systems fournit des systèmes thermiques sur la Jeep® Wrangler 4xe

AUBURN HILLS, Michigan, 8 juillet 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE:TIFS), un important fournisseur mondial en matière de technologie des systèmes de fluides automobiles, a annoncé aujourd'hui qu'il fournira les systèmes de transport du fluide de refroidissement thermique pour la nouvelle Jeep ® Wrangler 4xe hybride rechargeable de 2021. La Wrangler la plus technologiquement avancée de tous les temps offre une conduite à l'air libre sans émission, sur route et en tout-terrain, avec jusqu'à 40 km d'autonomie en mode électrique et près de 650 km d'autonomie totale.

TI Fluid Systems fournira des boucles thermiques et des ensembles de faisceaux de refroidissement pour véhicules électriques fabriqués à partir des matériaux traditionnels de la société, et présentera les nouveaux tubes en plastique polymère à haute température développés par TI Fluid Systems. La fourniture de tubes polymère constitue une avancée très importante et innovante pour garantir la réduction du poids et l'amélioration de l'efficacité des véhicules électriques. Les ensembles de traitement des fluides transfèrent le liquide de refroidissement traditionnel du moteur à combustion interne et du confort de l'habitacle pour assurer une gestion thermique supplémentaire de la batterie et des commandes électroniques du véhicule hybride rechargeable. Ce lancement de véhicule représente un effort de collaboration réussi entre Stellantis et TI Fluid Systems pour introduire des alternatives légères optimisées pour la gestion thermique sur des systèmes très exigeants de véhicules utilitaires sport électriques.

« Nous sommes très fiers d'élargir notre portefeuille de produits pour véhicules électriques par la promotion de la Jeep ® Wrangler 4xe et de ses légendaires capacités tout-terrain », a commenté Bill Kozyra, président et PDG de TI Fluid Systems. « Les systèmes thermiques efficaces et légers sont essentiels pour répondre aux attentes en matière de performances et d'autonomie des passionnés qui recherchent une expérience tout-terrain respectueuse de l'environnement. »

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché des véhicules légers. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose de 107 sites de production dans 28 pays et dessert tous les grands équipementiers mondiaux.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.tifluidsystems.com .

SOURCE TI Fluid Systems