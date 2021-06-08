TI Fluid Systems снабжает 2021 Hyundai Santa FE SUV продукцией на основе новых технологий

TI Fluid Systems обеспечивает гибридный электромобиль 2021 Hyundai Santa FE SUV продукцией, изготавливаемой по новым технологиям

ОБЕРН-ХИЛЛС (шт. Мичиган), 8 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TI Fluid Systems (LSE:TIFS), являющаяся одним из ведущих мировых поставщиков технологий для автомобильных гидравлических систем, представила новые гидравлические элементы для системы охлаждения и топливной системы гибридного электромобиля 2021 Hyundai Santa FE SUV. Данное применение в гибридных электромобилях Hyundai демонстрирует способность компании оптимизировать системы с помощью легковесных средств, обеспечивающих повышенную эффективность работы в режиме электромобиля.

В большинстве случаев для управления тепловыми режимами аккумуляторной батареи, электродвигательного привода и силовой электроники используются сложные трубопроводные конструкции из резинотехнических и алюминиевых элементов для охлаждающих и теплопередающих контуров. Компания TI Fluid Systems разработала полный ассортимент легковесных конструкций из многослойного полиамида с соединительными элементами, обеспечивающими быстрое подключение при любых рабочих температурах транспортного средства. При разработке этой новой системы для гибридного электромобиля Hyundai Santa Fe компания TI Fluid Systems совместно с непосредственным изготовителем полностью переключилась с традиционных тепловых контуров, входящих в состав шасси, на легковесные оптимизированные материалы.

Помимо тепловых контуров для переноса охлаждающей жидкости, подразделение топливных баков и систем подачи топлива (FTDS) компании TI Fluid Systems выпустило свой новейший пластмассовый топливный бак, устойчивый к высокому давлению ("Light Pressurized Tank", LPT). Гибридные электромобили имеют уникальную особенность, заключающуюся в том, что в момент запуска электросиловой установки подача топлива в двигатель прекращается, а его пары создают внутреннее давление в баке. Для обеспечения этого уникального двигательного режима транспортного средства с использованием только электрической тяги требуется устойчивый к высокому давлению топливный бак, который выдерживал бы создаваемое внутреннее давление и в свою очередь увеличивал дальность пробега только на электрической тяге. Разработанная компанией TI Fluid Systems технология LPT включает в себя использование шарнирно-опертых сжатых стержней в процессе производства методом формования с раздувом для обеспечения жесткости верхней и нижней оболочек бака.

«Новая модель гибридного электромобиля Hyundai Santa Fe и родственные ей модели на платформе SUV демонстрируют нашу превосходную возможность увеличения содержания продукта на каждое транспортное средство за счет использования легковесных конструкций для сегмента гибридных электромобилей», — заявил директор компании по производству и технологиям Ганс Дильтьенс (Hans Dieltjens). Компания TI Fluid Systems является дифференцированным поставщиком, эффективно использующим наши жидкостные технологии для решения новых задач, связанных с теплообменом в электромобилях».

Информация о компании TI Fluid Systems

Компания TI Fluid Systems — ведущий международный производитель автомобильных жидкостных систем преимущественно для рынка малотоннажных автомобилей. Основанная почти сто лет назад, сегодня компания располагает 107 производственными площадками в 28 странах, обслуживая всех основных мировых производителей оборудования.

Более подробная информация о компании представлена на ее сайте по адресу: www.tifluidsystems.com.

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