TI Fluid Systems dote le véhicule électrique hybride Hyundai Santa FE SUV 2021 d'une nouvelle technologie

AUBURN HILLS, Michigan, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- TI Fluid Systems (LSE:TIFS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologie de systèmes de fluides automobiles, a lancé de nouveaux produits de gestion des fluides pour les systèmes de refroidissement thermique et de carburant du véhicule électrique hybride (HEV) Hyundai Santa FE SUV 2021. Cette application HEV de Hyundai démontre la capacité de l'entreprise à optimiser les systèmes avec des solutions allégées pour une meilleure efficacité en mode EV.

La majorité des applications pour la gestion thermique de la batterie, de l'entraînement moteur et de l'électronique de puissance utilisent des lignes complexes en caoutchouc et en aluminium pour les boucles thermiques du liquide de refroidissement. TI Fluid Systems a développé en interne une gamme complète de structures multiples en plastique de nylon, légères et multicouches, avec les raccords rapides associés, pour toutes les températures de fonctionnement du véhicule. Dans cette nouvelle application Hyundai Santa Fe HEV, TI Fluid Systems a collaboré avec le fabricant pour remplacer les boucles thermiques traditionnelles du châssis par des matériaux légers et optimisés.

En plus des boucles thermiques transportant le liquide de refroidissement, la division FTDS (Fuel Tank and Delivery Systems) de TI Fluid Systems a lancé son dernier réservoir de carburant en plastique résistant à la pression, le « Light Pressurized Tank (LPT) ». Un véhicule électrique hybride a une fonction très particulière : dès que la propulsion électrique est en marche, le moteur s'arrête et la vapeur de carburant crée une pression interne dans le réservoir. Pour ce mode unique de propulsion électrique du véhicule, un réservoir de carburant résistant à la pression est nécessaire afin de maintenir la pression dans le réservoir et d'augmenter l'autonomie en mode électrique. La technologie LPT de TI Fluid Systems intègre des colonnes de broches mécaniques au cours du processus de fabrication par soufflage pour rigidifier les coques supérieure et inférieure du réservoir.

« Le nouveau modèle Hyundai Santa Fe HEV, ainsi que les modèles de la plateforme SUV qui lui sont associés, démontrent notre opportunité exceptionnelle d'augmenter le contenu du produit par véhicule avec des solutions légères pour le segment des véhicules électriques hybrides », a déclaré Hans Dieltjens, directeur de l'exploitation. « TI Fluid Systems est un fournisseur différencié qui peut tirer parti de son savoir-faire en matière de fluides pour relever les nouveaux défis thermiques des véhicules électriques. »

À propos de TI Fluid Systems

TI Fluid Systems est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage, de transport et de distribution de fluides, principalement pour le marché des véhicules légers. Avec près de 100 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de fluides automobiles, TI Fluid Systems dispose de 107 sites de production dans 28 pays et dessert tous les grands équipementiers mondiaux.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tifluidsystems.com.

