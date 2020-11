TI Fluid Systems zaopatruje pojazdy elektryczne Volkswagena ID.3 i ID.4 w pierwszą w branży technologię termiczną

AUBURN HILLS, Michigan, 5 listopada 2020 r. /PRNewswire/ -- Firma TI Fluid Systems (LSE: TIFS), wiodący globalny dostawca technologii płynów motoryzacyjnych, rozpoczęła wysokonakładową produkcję nowych produktów termicznych, podzespołów i technologii dla nowych w pełni elektrycznych pojazdów Volkswagena ID.3 i ID.4. ID.3 to kompaktowy hatchback i pierwszy model produkcyjny oparty na modułowej matrycy napędu elektrycznego (MEB) Volkswagena. W następnej kolejności pojawi się model ID.4, kompaktowy elektryczny SUV.

„Z radością ogłaszamy wprowadzenie na rynek nowych komponentów do pojazdów elektrycznych. Dzięki tej linii produktów, firma TI Fluid Systems zrobiła kolejny ważny krok w przyszłość, stając się dostawcą zintegrowanych systemów zarządzania termicznego dla rynku pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym" - powiedział Bill Kozyra, prezes i dyrektor generalny TI Fluid Systems.

To nowe zastosowanie technologii pompy ciepła wykorzystującej czynnik chłodniczy R744 (zwany również CO2) zapewnia zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie kabiny i działa z wyższą wydajnością w określonych warunkach, co pozwala na znaczne zwiększenie zasięgu działania akumulatora. Firma TI Fluid Systems montuje moduł pompy ciepła z elektronicznymi zaworami, akumulatorem, wspornikiem i agregatem chłodniczym z podłączonymi do niego aluminiowymi przewodami wysokiego ciśnienia. Zespół zaworu pompy ciepła jest dostarczany z zakładu produkcyjnego firmy TI Fluid System w Jablonecu w Republice Czeskiej.

Firma TI Fluid Systems będzie również dostarczać zespoły systemu chłodzenia termicznego podwozia (Chassis Thermal Coolant Loop Line Assemblies), które są produkowane z różnych materiałów, w tym z lekkich polimerów technicznych. Firma TIFS uruchomiła nowy zakład produkcyjny w Tangerze w Maroku dla rynku pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym. Zakład ten dostarcza gotowe węże do miejscowości Tauste w Hiszpanii do ostatecznego montażu i kontroli.

Firma TI Fluid Systems jest globalnym dostawcą 1. poziomu (Tier 1) dla pojazdów o napędzie wyłącznie elektrycznym.

