TIAA Global Business Services India ने ओइंद्रिला मजूमदार को नया सीईओ नियुक्त किया

जयंत पटवर्धन कार्यकारी अध्यक्ष होंगे

मुंबई, भारत, 22 सितंबर, 2022 /PRNewswire/ -- लाखों लोगों और हजारों संस्थानों के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति और परिणाम-केंद्रित निवेश समाधान की अग्रणी प्रदाता TIAA के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर TIAA Global Business Services (GBS) India ने ओइंद्रिला मजूमदार को नया मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी नियुक्‍त किया है। यह नियुक्ति सोमवार, 3 अक्‍तूबर से प्रभावी होगी। वह TIAA में मुख्य सूचना और ग्राहक सेवा अधिकारी शास्त्री दुर्वासुला को रिपोर्ट करेंगी।

TIAA Global Business Services (GBS) India appoints Oindrila Majumdar as new CEO

डिजिटल-फर्स्ट, क्लाउड-फर्स्ट और एंटरप्राइज-वाइड साझा सेवाओं के माध्‍यम से TIAA, आजीवन आय में अगुवाई करने, अपने ग्राहकों को प्रसन्न करने और फर्म संचालन के तौर तरीके मजबूत करने के लिए अपनी रणनीति को मजबूत कर रहा है। छह साल पहले अपनी स्थापना के बाद से, TIAA GBS India ने व्यापक TIAA संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और परिचालन उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर के साथ असाधारण प्रदर्शन किया है। मुंबई और पुणे में स्थित 2,700 से अधिक एसोस‍िएट्स के साथ, TIAA की भारतीय शाखा वैश्विक क्षमताओं की उस रणनीति का एक अभिन्न ह‍िस्‍सा बनी हुई है ज‍िसके तहत व्यवसायों और कॉर्पोरेट कार्यों में प्रौद्योगिकी, ग्राहक सेवाओं और उद्यम-व्यापी साझा सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसमें हाल ही में मुंबई में नया कार्यालय खोलना और पुणे परिसरों का नियोजित विस्तार शामिल है।

मजूमदार 2018 में TIAA GBS India से जुड़ीं और तब से उन्‍होंने, सेवानिवृत्ति सेवाओं और Nuveen Asset Management व्यवसायों में प्रमुख ग्राहक सेवाओं और प्रौद्योगिकी भूमिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह पुणे में कैंपस हेड के रूप में काम कर रही हैं और स्थानीय समुदायों में प्रभाव डालने के लिए TIAA GBS इंडिया की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रही हैं। उन्हें दॉयचे बैंक सहित कई संगठनों में काम करने का 25 से अधिक वर्ष का अनुभव है, जहां उन्होंने फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 10+ वर्ष लीडरश‍िप भूमि‍काओं में निभाए।

ओइंद्रिला ने कहा, "TIAA GBS India में अपने पूरे समय के दौरान, मैं अपने सहयोगियों की प्रतिबद्धता और ग्राहकों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के उनके जुनून से अभ‍िभूत हूं।" "मैं उत्कृष्टता प्रदान करने और भविष्य के लिए हमारे प्रतिभा बल को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर में अपने सहयोगियों के साथ काम करने के लिए उत्साहित हूं।"

पूर्व सीईओ जयंत पटवर्धन TIAA GBS India के कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। 2016 में संगठन से जुड़ने के बाद से, उन्होंने इसे तीन सदस्यीय टीम से कर्मचार‍ियों से भरे पूरे कैप‍ेब‍िल‍िटी सेंटर बनाने में मदद की। महामारी को नेविगेट करने में उनका सहानुभूतिपूर्ण और निर्णायक नेतृत्व महत्वपूर्ण था और TIAA GBS India ने इस वर्ष GPTW द्वारा "ग्रेट प्‍लेस टु वर्क" मान्यता अर्जित की।

मुख्य सूचना और ग्राहक सेवा अधिकारी शास्त्री दुर्वासुला ने कहा, "TIAA में यह रोमांचक समय है।" "जयंत ने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया है और मुझे TIAA GBS India को रणनीतिक विकास और उन्नत वैश्विक क्षमताओं के अगले चरण में ले जाने में ओइंद्रिला के नेतृत्व, उद्देश्य की स्पष्टता और ऊर्जा पर भरोसा है।"

TIAA GBS India के बारे में:

TIAA Global Business Services (GBS) India, TIAA के व्यवसायों व एसोस‍िएट्स को उच्च गुणवत्ता वाली वैश्विक तकनीक, संचालन और साझा सेवाएं प्रदान करता है। TIAA GBS India के एसोसिएट्स इसके लगातार बढ़ते ग्राहक आधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेर‍िका व दुनिया भर में सहयोगियों के साथ मिलकर काम करते हैं।

TIAA के बारे में

TIAA लाखों लोगों और हजारों संस्थानों के लिए सुरक्षित सेवानिवृत्ति और परिणाम-केंद्रित निवेश समाधान की एक अग्रणी प्रदाता है। यह #1 नॉट-फॉर-प्रॉफिट रिटायरमेंट मार्केट प्रदाता1है, जिसने 2021 में सेवानिवृत्त ग्राहकों को आजीवन आय में $6.4 बिलियन से अधिक का भुगतान किया और उसकी प्रबंधन अधीन आस्ति $1.2 ट्रिलियन (6/30/2022 तक) 2 है।

TIAA के बारे में

अधिक जानें, नवीनतम TIAA समाचार पढ़ें

­­­­Twitter | LinkedIn | Facebook

2434587

21 जुलाई, 2022 तक। PLANSPONSOR के 403(b) 2022 DC Recordkeeping Survey में डेटा के आधार पर, 457 और 403(b) डेटा संंयुक्‍त रूप से। 30 जून, 2022 तक Nuveen Investments सहयोगी कंपनियों और TIAA निवेश प्रबंधन टीमों में प्रबंध आधीन आस्तियां $ 1,222 बिलियन हैं।

©2022 Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, 730 Third Avenue, New York, NY 10017

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/1904852/TIAA_Oindrila_Majumdar.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1274377/TIAA_Logo.jpg

SOURCE TIAA