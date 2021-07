Tianjin Haihe Media Group apresenta uma história extraordinária de um médico de medicina tradicional chinesa sua batalha contra a COVID-19 na China

Este breve documentário foi produzido pela Tianjin Haihe Media Group, e conta a história de Zhang na batalha contra a COVID-19 durante a pandemia. Em 2020, Zhang Boli, de 72 anos, ajudou a comunidade médica a reconhecer o valor da medicina tradicional chinesa (MTC) ao liderar uma equipe especializada para tratar infecções da COVID-19 em Wuhan, a cidade chinesa que esteve na linha de frente da batalha contra a enfermidade do novo coronavírus.

Zhang chegou em Wuhan, a capital da província de Hubei, no centro da China, em 27 de janeiro, o terceiro dia do Ano Novo Lunar da China e o quinto dia do confinamento da megacidade para o controle da pandemia.

Zhang Boli e mais de 300 médicos formaram uma equipe de especialistas em medicina tradicional chinesa. Eles foram encaminhados para um hospital temporário no distrito de Jiangxia, em Wuhan, onde aplicaram decocções típicas da medicina tradicional chinesa, junto com outros tratamentos, como massagens, acupuntura e exercícios físicos de Tai Chi e Baduanjin - formas tradicionais de aeróbica - no tratamento de pacientes com COVID-19.

O tratamento pioneiro de medicina tradicional chinesa do Dr. Zhang foi administrado a 90% dos pacientes com COVID-19 em Wuhan, o que permitiu aliviar seus sintomas, retardar a progressão da doença, reduzir a mortalidade e favorecer a recuperação de pacientes.

Conheça a sua extraordinária história aqui: https://youtu.be/-ODsnxuR-VQ.

