Tianlong ajuda hospitais na Tailândia a detectar hepatite precocemente com solução de diagnóstico molecular

XI'AN, China, 25 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Tianlong, uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos de diagnóstico molecular na China, fez parceria com hospitais públicos no norte da Tailândia para desenvolver medidas de detecção de hepatite C (HCV) e hepatite B (HBV), e para o diagnóstico e tratamento precoce dos vírus. Globalmente, mais de 350 milhões de pessoas vivem com hepatite viral e 9 em cada dez pessoas que vivem com hepatite não sabem do seu diagnóstico. A solução de detecção de HCV e HBV da Tianlong pode ajudar a reduzir a transmissão da doença, permitindo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado.

A solução da Tianlong foi aplicada em hospitais da Tailândia (PRNewsfoto/Xi'an TianLong Science and Technology Co., Ltd)

Desde outubro de 2022, a solução de detecção de HCV e HBV da Tianlong foi instalada com sucesso em hospitais públicos na Tailândia. A empresa firmou um acordo de 7 anos com hospitais locais e sua solução será vista em mais hospitais locais no futuro. Os reagentes de HCV e HBV da Tianlong, compatíveis com seu extrator de ácido nucleico PANA9600S e com seu sistema de PCR Gentier 96, oferecem um teste rápido com alta sensibilidade, o que foi fonte de grandes elogios de usuários de ponta.

"A Tianlong pode fornecer respostas oportunas on-line e off-line quando precisamos de suporte técnico. Temos grande confiança nos produtos da Tianlong e damos as boas-vindas a mais cooperação no futuro", disse um representante hospitalar local na Tailândia.

As soluções para STIs da Tianlong também serão aplicadas na Tailândia em breve para ajudar a prevenir e controlar infecções sexualmente transmissíveis (STIs).

A Tianlong está empenhada em expandir sua presença na Tailândia e trabalhar em estreita colaboração com parceiros locais para oferecer excelentes soluções e serviços a seus clientes. A empresa acredita que suas soluções de diagnóstico molecular para hepatite e outras doenças se tornarão cada vez mais populares no mercado local, ajudando a melhorar a saúde e o bem-estar da população local.

Sobre a Tianlong

A Tianlong é uma empresa inovadora de alta tecnologia especializada em produtos para diagnóstico molecular na China. Desde sua fundação em 1997, a Tianlong se dedica a oferecer soluções integradas de laboratório de PCR para profissionais em todo o mundo. A empresa tem uma ampla gama de produtos, que vão desde dispositivos até reagentes, incluindo extratores de ácido nucleico, sistemas de PCR em tempo real, sistemas de diagnóstico molecular tudo-em-um, sistemas de processamento de amostras, sistemas de manuseio de líquidos e 300 tipos de reagentes compatíveis.

