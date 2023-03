Ticket médio de clientes fidelizados chega a ser até 60% maior do que o de clientes esporádicos, segundo Lojas Markem

Gestor de processos da rede viu aumento após investir na modernização do sistema das lojas e implantar "motor de promoções" da Linx

SÃO PAULO, 9 de março de 2023 /PRNewswire/ -- As Lojas Markem, rede varejista no setor de roupas, calçados e acessórios, percebeu, durante o ano passado, que seus clientes fiéis estavam gastando de 20% a 60% a mais do que os compradores eventuais. O resultado, de acordo com o Gestor de Processos da empresa, Luís Felipe Macedo de Paula está diretamente relacionado ao investimento que a loja fez em uma solução da Linx, focada em promoções e fidelização.

Luís Felipe Macedo de Paula conta que, com a pandemia, a varejista viu a necessidade de modernização e passou a investir em sistemas de gestão integrada. "A pandemia foi um divisor de águas e obrigou o varejo – e qualquer comércio – a buscar digitalização", afirma. "Eu saí no mercado atrás de um bom ERP, que fosse web e não dependesse de um servidor. Após estudar o mercado, decidimos contratar o Microvix".

O executivo explica que a solução foi a porta de entrada para a integração com outros produtos Linx, e destaca o Reshop como um motor de promoções e fidelização. "Se eu fosse resumir, eu falaria que ele é um facilitador de promoções e fidelidade. Com ele, é possível ter uma comunicação frequente com o meu cliente, fazer disparos de SMS e criar grupos de clientes com promoções específicas, por exemplo".

O gestor de produtos garante, no entanto, que a maior diferença percebida após a contratação do sistema foi o ticket médio dos clientes fiéis. "A principal mudança que eu vejo hoje é no valor gasto por um cliente fidelizado, que tem pontos a resgatar, em comparação com um comprador que passa na loja, leva uma peça e vai embora. O cliente fidelizado com o 'motor de promoções' chega a gastar de 20% a 60% mais do que o cliente não fidelizado", declara.

Para Nelson Batista, Gerente de Customer Success da Linx, as soluções da empresa oferecem múltiplas possibilidades de trabalho e, portanto, não devem ser utilizadas apenas como sistemas de gestão. "A Linx se preocupa não só em ter uma solução de ERP e PDV. O que queremos entregar para o nosso cliente é um sistema completo, que agregue valor ao negócio dele".

Outros benefícios

Ao investir na solução Microvix, a rede de Lojas Markem automatizou as operações de PDV, estoque, compras e fiscal. Para o gestor Luís Felipe Macedo de Paula , a empresa ganhou ainda muito em agilidade e facilidade nos processos de frente de loja. "A maior vantagem que eu encontrei no sistema foi a facilidade. Ele tenta ser o mais simples possível para o usuário final, que é uma dificuldade que muitos lojistas têm na frente de caixa. Como a rotatividade é muito grande, é necessário ter um sistema simples, com um treinamento básico para o lojista começar a operar rapidamente", explica.

A rede Lojas Markem está há quase 20 anos no mercado, com o total de 13 unidades nas cidades de Embu das Artes, Itapetininga, Itu, São Paulo e Taboão da Serra. Além dos pontos de venda, a loja está presente nos principais marketplaces do setor de moda e realiza vendas pelo site (e-commerce), além de WhatsApp.

Sobre a Linx

Empresa da plataforma de software Stone Co., a Linx é especialista em tecnologia para o varejo e líder no mercado de software de gestão, com 45,6% de market share do mercado varejista, conforme atesta o IDC. Toda a expertise da Linx é focada em um varejo de — e para — pessoas, conectando o indivíduo à facilidade, inteligência e experiência desejada do mundo online ao offline. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa .

FONTE Linx

SOURCE Linx