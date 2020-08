Tickmill Group obtém crescimento adicional em 2019

Comentando os resultados, Mukid Chowdhury, CFO do Tickmill Group, disse: "O progresso obtido pelo Tickmill Group em 2019 demonstra as melhorias contínuas alcançadas em todas as áreas do negócio, desde as nossas iniciativas de marketing e branding até o foco em um atendimento de primeira classe ao cliente e as inovações introduzidas na nossa tecnologia e nos nossos produtos. Apesar de algumas condições desafiadoras para as negociações durante o ano de 2019, estas melhorias permitiram à Tickmill continuar atraindo novos clientes e expandindo ainda mais as suas operações."

Chowdhury acrescentou: "O investimento do Grupo, da administração e do pessoal da Tickmill para garantir aos nossos clientes o melhor serviço da categoria fez com que a receita da Tickmill pudesse crescer de maneira consistente. Seguimos empenhados em continuar investindo no desenvolvimento das nossas pessoas, produtos e serviços e em fornecer aos clientes o serviço que eles esperam, a fim de garantir que a Tickmill seja o fornecedor preferencial para as necessidades de negociações deles. Esta é uma parte integrante da nossa estratégia para alcançar um crescimento sustentado."

Desempenho em 2020

Passando para 2020, o cenário global mudou significativamente após a pandemia internacional sofrida no primeiro semestre do ano.

Durante o período de lockdown pelo qual vários países passaram, todas as entidades da Tickmill permaneceram totalmente operacionais e continuaram assegurando serviço e suporte completos aos clientes enquanto desenvolviam novos produtos e serviços para o ano seguinte.

Além disso, no primeiro semestre de 2020, o Grupo Tickmill observou um aumento em todas as principais métricas, apresentando receitas líquidas de trading de US$ 54,3 milhões e lucro antes de impostos em US$ 35,4 milhões. O volumes de trading continuou aumentando com volumes mensais médios de US$ 132 bilhões dentro primeiro semestre de 2020.

Esses resultados demonstram o forte compromisso da Tickmill com seus clientes, garantindo que suas necessidades sejam atendidas em todos os momentos.

SOBRE A TICKMILL

A Tickmill é uma provedora de serviços de investimento em forex e CFD que oferece produtos de primeira categoria por meio das suas quatro entidades globais: Tickmill UK Ltd, autorizada e regulada pela UK FCA; Tickmill Europe Ltd, autorizada e regulada pela CySEC; Tickmill Ltd, autorizada e regulada pela Seychelles FSA; e Tickmill Asia Ltd, autorizada e regulada pela Labuan FSA.

Os CFDs são instrumentos complexos e vêm com um alto risco de prejuízo financeiro rápido devido à alavancagem. Respectivamente, 73% e 76% das contas de pequenos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a Tickmill UK Ltd e a Tickmill Europe Ltd. Você deve avaliar se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o alto risco de perder o seu dinheiro.

Para obter mais informações, visite: https://www.tickmill.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1231921/Tickmill_Group_Growth_Stats_Infographic.jpg

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/623527/Tickmill_Logo.jpg

FONTE Tickmill

Related Links

https://www.tickmill.com



SOURCE Tickmill