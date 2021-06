Tico Lastoria: Empresário e Investidor de Sucesso!

Iniciar um negócio próprio não é fácil. É preciso ter muito conhecimento e uma visão para o crescimento. Além disso, é preciso ter boas oportunidades e um pouco de ousadia. Por isso o perfil de empreendedores tão jovens, normalmente eles não têm medo de arriscarem. Eles carregam em sua bagagem muitos sonhos, objetivos e muito foco.

Tornar -se um milionário, ainda mais na faixa dos 30 anos, não é para qualquer um, afinal, é preciso muito comprometimento, dedicação e força de vontade para alcançar essa meta.

Edmar Ricardo Lastoria ou "Tico Lastoria", como é conhecido no mundo digital, é Ítalobrasileiro, empresário e filantropo, atualmente com 34 anos, marcado por um grande sucesso de empreendedorismo com sites de entretenimento on-line. Seu faturamento bruto anual gira em torno de 18 milhões reais com este sucesso do entretenimento on line. Além deste, Lastoria segue investindo em outros empreendimentos, este último, o + 55 Group, dentro da gastronomia paulista que detém as empresas, Fazenda Churrascada, Bagatelle Brasil, Bottega Bernacca e BC São Paulo.

Mas, o case de maior sucesso, é o site de leilões, Lance24h - www.lance24h.com.br foi considerado um dos melhores do mundo na área Leilões de Centavos "Penny Auction".

O site é especializado em leilões de centavos online e, ele viu seu empreendimento crescer em mais de 400% durante a pandemia. A proposta do site é ajudar as pessoas a adquirirem produtos a preços acessíveis e de uma maneira divertida, sendo eles, computadores, eletrônicos, eletrodomésticos, mobiliário, dentre outros.

Esse jovem empreendedor é inspiração para você que quer empreender, se você tem uma ideia, mas ainda não sabe como tirar do papel. Para conseguir realizar qualquer plano é preciso se dedicar e também ousar, não ter medo.

Corra risco, faça sem medo e, busque seu primeiro milhão!

