- TIDAL amplía su oferta de vacaciones con 4 meses en cualquier plan de TIDAL por 4 dólares como oferta válida por un tiempo limitado

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- La plataforma de entretenimiento y streaming de música mundial, TIDAL, anunció hoy una oferta por un periodo de tiempo limitado para la temporada de vacaciones. Los nuevos clientes podrán beneficiarse y firmar para cuatro meses para cualquiera de los planes de TIDAL a un precio de 4 dólares, incluyendo HiFi, Premium, Familia, Estudiante y Militar, desde ahora y hasta el 8 de enero de 2021. Para beneficiarse de la oferta, los nuevos miembros podrán dirigirse a TIDAL.com/holiday-offer .

Las categorías Premium y HiFi de TIDAL ofrecen a los aficionados a la música un acceso ilimitado a su amplio catálogo de más de 70 millones de pistas para todos los géneros, miles de listas de reproducción creadas por expertos pertenecientes al equipo editorial conocedor de TIDAL y emisoras de radio de innumerables artistas. Los miembros Premium y HiFi podrán disfrutar de una escucha amplia y de comentarios de los discos de artistas como Mariah Carey , Alicia Keys y U2 , obras de arte animadas y actuaciones con más interacción y dimensión. Los miembros HiFi cuentan con el beneficio añadido de escuchar con la mejor calidad de sonido disponible, incluyendo TIDAL Masters y experiencias de sonido integradas de Dolby Atmos Music y Sony 360 Reality Audio.

Los nuevos miembros pueden comprobar las series de reproducción editoriales recientemente lanzadas por TIDAL, "Best of 2020". Seleccionadas a mano por medio de los expertos de TIDAL, las listas de reproducción Best están disponibles para los amantes de la música, revelando un abanico importante de las pistas más notables de este año. Cada semana en el mes de diciembre, TIDAL añadirá una nueva categoría de listas de reproducción "Best of" en su página principal. Las categorías de listas de reproducción incluyen "Best of Audio Playlists", "Best of Videos Playlists", "Best of Label Playlists" y "Artists to Watch 2021."

Independientemente de si estás buscando un regalo de último minute o necesitas algo para acompañar tu nueva electrónica, el abanico amplio de prestaciones de TIDAL está disponible en las plataformas y dispositivos como: Plex, Roku, Amazon Alexa, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables y de control directo con Sonos (la lista completa está disponible aquí ).

Tras un periodo de membresía de vacaciones limitado de cuatro meses, los miembros pueden seguir con sus suscripciones a 9,99 dólares/mes para Premium y 19,99 dólares/mes para HiFi – hay descuentos disponibles para los estudiantes (-50%), militares (-40%), primeros respondientes (-40%) y familias (6 cuentas por 14,99 dólares (Premium) o 29,99 dólares (HiFi)).

Los nuevos miembros podrán solicitar la oferta de vacaciones en todos los países en los que esté disponible TIDAL*.

Acerca de TIDAL

TIDAL es una plataforma internacional de música y entretenimiento propiedad de artistas que acerca a artistas y seguidores a través de contenido original único y eventos exclusivos. Este servicio de streaming, disponible en 56 países, cuenta con más de 70 millones de canciones y 250.000 vídeos de alta calidad en su catálogo, así como series de vídeo originales, podcasts, miles de listas de reproducción seleccionadas por expertos y descubrimientos de artistas a través de TIDAL Rising. Con el compromiso de sus propietarios de crear un modelo más sostenible para el sector de la música, TIDAL está disponible en niveles Premium y HiFi, que incluyen grabaciones de calidad máster autentificada (Master Quality Authenticated o MQA), 360 Reality Audio de Sony y Dolby Atmos Music.

* Los nuevos clientes de Brasil podrán beneficiarse de una oferta de 5 meses en cualquiera de los planes de TIDAL por 5 dólares

SOURCE TIDAL