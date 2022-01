Tidal Basin Group 參謀長獲任命加入多元及共融應急管理研究所顧問委員會

Joseph 長期以來一直是多元、公平和共融 (DEI) 的擁護者,在為聯邦政府服務期間幫助帶領開展倡議,在地區和國家會議上就該主題發言,包括 2021 年在國會就 DEI 作證。

Joseph 在公共和私營機構擁有超過 15 年的高級領導經驗,曾擔任聯邦應急管理署 (FEMA) 第五區行政官和伊利諾伊州應急事務管理局 (IEMA) 局長。在晉升為參謀長之前,Joseph 曾擔任 Tidal Basin 響應副總裁。他負責監督增長策略、人員營運部署和響應計劃項目,同時代表公司參加全國性活動。

I-DIEM 行政總裁 Chauncia Willis 表示:「隨著 I-DIEM 繼續推動應急管理企業內的公平,我們真的很高興 James 加入我們的顧問委員會。他在應急管理方面帶來獨特的視角和長期的經驗,我們對他對多元、公平和共融的承諾感到榮幸。

關於 Tidal Basin

Tidal Basin 是美國領先的應急和災害管理諮詢公司,為政府、組織、企業和社區提供計劃性和技術管理經驗和資源。我們的綜合災難管理解決方案和專業知識可幫助客戶和合作夥伴有效實現災難準備和恢復目標。我們對所有可用資金來源的理解和駕馭能力,使我們能夠透過增加客戶為幫助改善其社區和企業的計劃獲得的資金來提供最大價值。如欲了解更多關於我們工作和團隊的資訊,請瀏覽 tidalbasingroup.com。

關於多元及共融應急管理研究所

多元及共融應急管理研究所 (Institute for Diversity and Inclusion in Emergency Management) 是一家 501(c)3 全球非牟利組織,旨在透過將公平納入應急管理的各個方面來促進變革。我們的重點是人性,我們的願景支援在災害管理週期的所有階段賦予邊緣化社區權力。

