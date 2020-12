TIDAL estende a alegria do feriado com 5 meses de qualquer plano TIDAL por uma oferta por tempo limitado de US$ 5

NOVA YORK, 15 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Hoje, a plataforma global de entretenimento e streaming de música, TIDAL, anunciou uma oferta especial por tempo limitado para a temporada de férias. Os novos clientes baseados no Brasil podem se inscrever por cinco meses em qualquer plano TIDAL por US$ 5,00, incluindo HiFi, Premium, Família, Estudante e Militar, agora até 8 de janeiro de 2021. Para resgatar a oferta, os novos membros podem acessar TIDAL.com/holiday-offer.

Disponível apenas no Brasil, como parte da oferta de férias, o TIDAL conectará artistas locais com seus melhores streamers. Artistas locais, Black Alien e Lucas Silveira, do Fresno, estão fazendo parceria com o TIDAL para criar uma série de conteúdo que irá entreter e educar seu público sobre os recursos de destaque da plataforma de streaming, incluindo áudio HiFi.

As camadas Premium e HiFi do TIDAL oferecem aos amantes de música acesso ilimitado ao seu amplo catálogo de mais de 70 milhões de músicas em todos os gêneros, milhares de playlists habilmente selecionadas por especialistas da equipe editorial do TIDAL e infinitas estações de rádio. Os membros Premium e HiFi podem desfrutar de uma audição de alto nível com comentários do álbum de artistas como Mariah Carey, Alicia Keys e U2, arte animada e performances com mais interação e dimensão. Os membros HiFi têm o benefício adicional de ouvir a melhor qualidade de som disponível, incluindo TIDAL Masters e experiências de som envolventes de Dolby Atmos Music e Sony 360 Reality Audio.

Os novos membros também podem conferir a série de playlists "Best of 2020" recentemente lançada com curadoria editorial. Selecionadas a dedo pelos especialistas do TIDAL, as melhores playlists estão disponíveis para que os amantes da música possam desfrutar de uma série das faixas mais notáveis deste ano. A cada semana em dezembro, o TIDAL adicionará uma nova categoria de listas de reprodução "As melhores de" à página inicial. As categorias de playlists incluem "Melhores playlists de áudio", "Melhores playlists de vídeos", "Melhores playlists de gravadoras" e "Artistas a serem assistidos em 2021."

Se você está procurando um presente de última hora ou precisa de algo para acompanhar seus novos eletrônicos, a gama completa de recursos do TIDAL está disponível em plataformas e dispositivos como: Plex, Roku, Amazon Alexa, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables e controle direto com Sonos (Lista completa aqui).

Após a assinatura limitada de férias de cinco meses, os membros podem continuar sua assinatura em US$ 9,99/mês para Premium e US$ 19,99/mês para HiFi - os descontos estão disponíveis para estudantes (-50%), militares (-40%), primeiros respondentes (-40 %) e famílias (6 contas por US$ 14,99 (Premium) ou US$ 29,99 (HiFi)).

Sobre o TIDAL

o TIDAL é uma plataforma global de música e entretenimento de propriedade de artistas que reúne artistas e fãs por meio de conteúdos originais únicos e eventos exclusivos. Disponível em 56 países, o serviço de streaming tem mais de 70 milhões de músicas e 250.000 vídeos de alta qualidade em seu catálogo juntamente com séries de vídeos originais, podcasts, milhares de playlists criadas por especialistas e descoberta de artistas por meio do TIDAL Rising. Com o compromisso de seus proprietários de criar um modelo mais sustentável para a indústria da música, o TIDAL está disponível nos planos premium e HiFi, com gravações que incluem Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio da Sony e Dolby Atmos Music.

FONTE TIDAL

