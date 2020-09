TIDAL Music Streaming maintenant intégré dans certains modèles de Maserati

Les conducteurs peuvent profiter du son hifi grâce au système audio Sonus Faber

NEW YORK, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la plateforme mondiale de divertissement et de diffusion de musique en streaming, TIDAL, a annoncé une nouvelle intégration avec l'un des fabricants automobiles les plus prestigieux au monde, Maserati. Certains modèles de Maserati équipés d'un système audio de la marque Sonus Faber seront désormais dotés de l'application TIDAL préinstallée avec un abonnement gratuit de 12 ou 3 mois selon le véhicule.

« La collection de véhicules Maserati est inégalée. Les clients s'attendent naturellement à des technologies de pointe qui rendent leurs expériences de voyage encore meilleures », a déclaré Lior Tibon, directeur de l'exploitation au sein de TIDAL. « Notre passion commune pour l'innovation et la qualité nous réunit dans un partenariat qui permettra d'améliorer l'expérience de conduite de tous ceux qui prennent le volant d'une Maserati. »

La qualité du service TIDAL HiFi, couplée au système audio Sonus Faber de Maserati, offre le meilleur son disponible dans un véhicule, permettant ainsi aux conducteurs de profiter d'une expérience d'écoute hors du commun. Sans aucune compression de fichiers audio, le service HiFi de TIDAL offre des pistes qui subliment la profondeur de la gamme vocale et les sons uniques produits par chaque instrument dans le studio. Grâce à TIDAL HiFi, les membres ont accès aux principales innovations en matière de qualité sonore. Les propriétaires de MC20 peuvent accéder gratuitement à un abonnement TIDAL HiFi de trois mois. L'abonnement permet aux conducteurs de Maserati d'écouter plus de 60 millions de chansons et des milliers de playlists soigneusement sélectionnées par l'équipe chevronnée de TIDAL.

Avec ce nouveau partenariat, les conducteurs de Maserati peuvent désormais intégrer TIDAL dans leur vie quotidienne, poursuivant ainsi l'engagement de la plateforme à offrir à ses membres des expériences d'écoute et de visionnement fluides. Les plateformes intelligentes populaires avec lesquelles TIDAL est compatible comprennent Waze, Plex, Roku, Amazon Fire TV, Chromecast, Apple TV/Android TV, Apple CarPlay, Samsung Wearables et le contrôle direct avec Sonos (Liste complète ici ).

Des collaborations supplémentaires des deux marques seront annoncées tout au long du partenariat.

À propos de TIDAL

TIDAL est une plateforme mondiale de musique et de divertissement appartenant à des artistes, qui rapproche les artistes et leurs fans grâce à un contenu original unique et des événements exclusifs. Disponible dans 56 pays, le service de streaming compte plus de 60 millions de chansons et 250 000 vidéos de haute qualité dans son catalogue, ainsi que des séries vidéo originales, des podcasts, des milliers de playlists soigneusement sélectionnées et des découvertes d'artistes avec TIDAL Rising. Grâce à l'engagement de ses propriétaires à créer un modèle plus durable pour l'industrie de la musique, TIDAL est disponible avec deux abonnements Premium et HiFi et offre des enregistrements qui comprennent Master Quality Authenticated (MQA), 360 Reality Audio de Sony et Dolby Atmos Music.

Maserati S.p.A.

Maserati produit une gamme complète de voitures uniques avec une personnalité étonnante, que tout le monde reconnaît au premier coup d'œil. Avec leur style, leur technologie et leur caractère exclusif inné, ces voitures savent charmer les conducteurs exigeants au goût distingué, et elles ont toujours été une référence mondiale de l'industrie automobile. Une tradition de voitures à succès, chacune d'entre elles redéfinissant ce qui fait une voiture de sport italienne en termes de design, de performance, de confort, d'élégance et de sécurité, actuellement offertes dans plus de soixante-dix marchés dans le monde. Les ambassadeurs de ce patrimoine sont le porte-étendard Quattroporte, la berline sportive Ghibli, désormais également disponible en version hybride, la première voiture électrique de la marque au trident, et la Levante, le premier SUV fabriqué par Maserati. Tous les modèles se démarquent par leurs matériaux de la plus grande qualité et par des solutions techniques dont l'excellence n'est plus à prouver. Maserati offre une gamme complète, comprenant des groupes motopropulseurs V6 et V8 à essence, des 4 cylindres hybrides et des V6 diesel, à propulsion arrière et quatre roues motrices. Le prestige de la gamme a été récemment encore renforcé avec le lancement de la nouvelle collection Trofeo, composée de Ghibli, Quattroporte et Levante, équipée du puissant moteur V8 de 580 chevaux. La nouvelle supercar MC20, propulsée par le moteur révolutionnaire V6 Nettuno, incorpore pour la première fois des technologies dérivées de la F1 dans l'unité de puissance d'une voiture de série standard. Aujourd'hui, la gamme Maserati est produite dans trois usines : la Ghibli et la Quattroporte sont construites à Grugliasco (Turin) à l'usine Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP), et la Levante à l'usine Mirafiori de Turin. La nouvelle supercar MC20 est produite à Modène, dans l'usine historique Viale Ciro Menotti.

SOURCE TIDAL