TIENS Group em destaque na tela da NASDAQ na Times Square de Nova York

Localizada em uma das áreas mais conhecidas de Manhattan, a Times Square é conhecida como "a encruzilhada do mundo". A tela da NASDAQ, que atrai muita atenção, é conhecida como a "tela no. 1 do mundo". Muitas marcas famosas, como P&G e Abbott, utilizam a tela da NASDAQ para apresentar sua solidez e suas imagens. Dessa vez, o TIENS Group fez o mesmo para demonstrar a missão e imagem de sua marca ao mundo.

Fundado em 1995, o TIENS Group vai comemorar seu 25o. aniversário em 2020. Sob a liderança do presidente Li Jinyuan, o TIENS Group criou uma plataforma global de negócios baseada na indústria médica e de cuidados com a saúde. Com seu empreendimento abrangendo mais de 190 países, o TIENS Group trouxe alta qualidade de vida a quase 40 milhões de famílias em todo o mundo proporcionando excelentes produtos nutricionais, gestão e serviços de cuidados com a saúde de nível internacional, tecnologias de ciências da vida modernas e produtos de alta qualidade, além de ter conquistado a ampla aclamação de consumidores de todo o mundo.

Nos últimos anos, o TIENS Group começou a atualizar seus negócios de varejo no exterior após investimentos no desenvolvimento global de negócios e um desejo por rejuvenescimento da marca. A marca também manteve suas vantagens comerciais originais. Novas "TIENS Experience Stores" (Lojas de Experiência TIENS) foram abertas em todo o mundo, incluindo Rússia, Cazaquistão e Japão. Essas lojas criam uma experiência de compras com mostras interativas e tecnologia futurista, atendendo às necessidades de consumidores de diferentes faixas etárias.

Projetando o futuro, o TIENS Group continuará implementando sua estratégia de "Desenvolvimento Global de Grande Saúde", aumentará sua presença global e promoverá sua missão corporativa de "Servir à sociedade ao ajudar as pessoas a terem vidas saudáveis bem-sucedidas".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1039474/TIENS_Group_Times_Square.jpg

FONTE TIENS

