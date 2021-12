Tier 1 Engineering choisit magniX pour électrifier les hélicoptères afin de livrer des organes sans polluer

Tier 1 développe l'hélicoptère électrique, par modification du Robinson R44, pour le client de lancement Lung Biotechnology PBC, qui prévoit d'acquérir une flotte d'appareils pour transporter les organes transplantés. Tier 1 Engineering intégrera son système de batterie et l'unité de propulsion électrique magniX sur les hélicoptères, effectuera des essais en vol et démontrera la conformité aux normes de navigabilité afin d'obtenir un certificat de type supplémentaire (STC). Tier 1 Engineering travaille actuellement avec le bureau de certification des aéronefs de la FAA à Los Angeles sur le projet e-R44.

« magniX a été choisi parce qu'il est à la pointe du secteur dans le développement de la propulsion électrique spécifique à l'aviation, et nous avons reconnu que des progrès significatifs avaient été réalisés vers l'obtention de la certification FAA. Grâce à la technologie de magniX, nous sommes maintenant beaucoup plus près d'obtenir l'approbation STC du e-R44 et de transformer la livraison d'organes humains vitaux », a déclaré Glen Dromgoole, président de Tier 1 Engineering.

Aujourd'hui, Tier 1 Engineering a pris livraison de la première EPU de magniX, dans ses installations de Santa Ana, en Californie, une étape importante sur la voie de l'obtention du STC. Les EPU magniX, qui ont fait leurs preuves en vol, alimentent des avions entièrement électriques depuis décembre 2019 et sont en bonne voie pour obtenir la certification Part 33 avec la publication récente de la Conditions spéciales de la FAA.

« Nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de cette noble cause : améliorer la vie des personnes ayant besoin d'une transplantation d'organe tout en réduisant au minimum les dommages causés à l'environnement grâce à l'aviation électrique », a déclaré Roei Ganzarski, PDG de magniX. « Un partenariat comme celui-ci en dit long sur les applications de la technologie de propulsion électrique pour les avions, qui vont changer le monde, et ce n'est qu'un début. Ensemble, nous nous engageons à poursuivre l'innovation et à construire un avenir meilleur pour tous grâce à une aviation propre, silencieuse et peu coûteuse. »

À propos de magniX

Basée à Everett, WA, magniX a pour mission d'être un leader dans le secteur de l'aérospatiale commerciale et de la défense en proposant des solutions de propulsion de haute performance, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie brevetée, magniX propose une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment des moteurs et des composants électroniques de puissance qui ne produisent aucune émission et qui sont moins coûteux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.magnix.aero.

À propos de Tier 1 Engineering

Tier 1 Engineering, est une société de conception et de développement innovante, au service de l'industrie aéronautique, basée en Californie du Sud. En 2015, Tier 1 Engineering a développé l'un des plus grands hélicoptères alimentés par batterie au monde, un hélicoptère Robinson R44 modifié. L'appareil de 2500lb a réalisé son premier vol en 2016 et détient actuellement quatre titres de records du monde Guinness, notamment, premier en vol électrique, la plus grande distance et la plus longue durée.

