Tiffany & Co. et l'artiste Paul Rousteau dévoile une nouvelle transformation de l'Opéra Garnier

L'Opéra Garnier symbolise un retour aux sources pour la Maison Tiffany. Il y a plus d'un siècle, en 1910, sur la Place de l'Opéra, Tiffany & Co. ouvrait sa première boutique flagship parisienne.

Aujourd'hui, les façades de l'Opéra Garnier reprennent vie. Tiffany & Co. met en scène son iconique bague Sixteen Stone, avec une nouvelle œuvre créée par Paul Rousteau, poursuivant l'histoire qui a commencé quelques mois plus tôt au Louvre.

Conçu à l'origine dans les années 1950, la bague Sixteen Stone arbore seize diamants d'une pureté absolue, enchâssés dans les célèbres points de croix en or, motifs signatures nés des origines de tisserands de Jean Schlumberger. Chaque point de croix témoigne de sa capacité à harmoniser les mondes de la mode, de l'art et de l'artisanat.

« J'essaie de faire en sorte que tout semble irrégulier, aléatoire, organique, en mouvement ». - Jean Schlumberger, 1955.

« Quand Tiffany m'a proposé de mettre en valeur la bague 16 stones sur la façade de l'Opéra Garnier, j'ai tout de suite pensé au mouvement, à la danse… La façade de l'Opéra, fière, riche et imposante se met à danser, libre et légère, autour d'un anneau sacré. Cette bague, à l'aide de ses pouvoirs magiques, aimante le plus beau monument parisien. » - Paul Rousteau

L'Opéra Garnier marque le troisième chapitre du voyage artistique de Tiffany à travers Paris. En octobre 2022, la marque a dévoilé l'installation d'un cube digital devant le Centre Pompidou lors de la Nuit Blanche, suivie d'un gigantesque trompe-l'œil au Louvre en janvier 2023.

Précurseur des collaborations entre monde de l'art et celui de la joaillerie, Tiffany & Co. a toujours su s'entourer du talent des plus grands : Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Daniel Arsham… Aujourd'hui, la maison s'empare de l'Opéra Garnier pour faire dialoguer le travail de deux grands créateurs : Jean Schlumberger et Paul Rousteau. Car Tiffany a deux amours : les artistes et Paris !

À propos de Tiffany & Co.

En 1837, Charles Lewis Tiffany fonda sa société à New York où son magasin fut vite acclamé pour la qualité exceptionnelle de ses pierres précieuses. Dès lors, Tiffany & Co. est devenu synonyme d'élégance, de design innovant, de savoir-faire raffiné et d'excellence créative. Tout au long du 20ème siècle, la Maison devint mondialement connue, élargit son réseau de magasins et devint une référence culturelle comme l'illustre le roman de Truman Capote Breakfast at Tiffany's et le film incarné par Audrey Hepburn.

À propos de la bague Sixteen Stone par Tiffany & Co.

La bague Sixteen Stone de Tiffany & Co. se présente comme un véritable témoignage de l'engagement de la marque envers la beauté intemporelle et l'innovation. Ce chef-d'œuvre emblématique est une fusion éblouissante d'art et d'artisanat. La bague Sixteen Stone rend hommage au brillant joaillier français Jean Schlumberger, dont le génie créatif a laissé une empreinte indélébile sur Tiffany & Co. pendant les années 1950. Le talent incomparable et les créations visionnaires de Schlumberger ont révolutionné le monde de la joaillerie.

Au cœur de ce chef-d'œuvre se trouvent seize diamants d'une pureté absolue. Chaque diamant est méticuleusement sélectionné pour sa qualité exceptionnelle. Sertis dans les célèbres points de croix en or, un motif signature inspiré des origines de tisserands de Jean Schlumberger, ces diamants se rassemblent pour créer une symphonie envoûtante de lumière. Alors que Tiffany & Co. continue de repousser les limites de l'art et du luxe, la bague Sixteen Stone reste un exemple éclatant de l'engagement de la marque à créer des trésors intemporels qui captivent l'imagination et inspirent le monde.

